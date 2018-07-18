Karamollaoğlu'ndan 'Tayyipler Alemi' yorumu: Eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa uzlaşma kültürüne zarar verir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ODTÜ'lü öğrencilere destek için, sosyal medyada paylaştığı karikatür nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma başlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

''Düşünce ve ifade hürriyetini, şiddet ve hakaret içermediği sürece, sonuna kadar destekliyoruz" diyen Karamollaoğlu, açıklamasının devamında ise "Ülke olarak bu kadar yoğun problem içerisindeyken yeni gerginlik ve kutuplaşmalara neden olacak polemiklerden uzak durulması hususunu herkese tavsiye ediyoruz'' ifadesini kullandı.

Eleştiri hakaret içermemeli

Yapılan açıklamada, ''Saadet Partisi olarak, şiddete bulaşmadığı sürece düşünce ve ifade hürriyetinin en geniş manada kullanılabilmesi gerektiği inancındayız'' denildi. Özgürlüğün kullanımında en önemli kıstaslardan birinin eleştirinin hakaret içermemesi olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

''Demokrasilerde eleştiri en doğal haktır. Lakin eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir.''

Ne olmuştu?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 6 Temmuz'da gerçekleşen mezuniyet töreninde ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da da pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verilirken pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanının ise serbest bırakılmıştı. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında olaya tepki göstererek, öğrencilerin taşıdığı karikatürü kendi hesabında paylaşacağını söylemişti.