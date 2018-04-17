Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması: Acele etmekte fayda var

Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptı erken seçim çağırsına ilişkin " İktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil” diyen Karamollaoğlu, “Yani iktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Artıgerçek'te yer alan habere göre, Bahçeli’nin erken seçim çağrısını parti olarak "uygun" bulduklarını söylen Karamollaoğlu, “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. Yani iktidar partisi, içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Bir şaşkınlık içerisinde, bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz. Biz zaten bu çalışmalara hazırız. Bu çalışmalar şu anda bir bakıma yürüyor. Ama esas kararı nihayetinde iktidar partisi verecek. Bugün grup toplantısında pek bir ses çıkmamış, oradan bekleyip göreceğiz” dedi.

"Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar"

Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabii ki çok uygun bir tarih değil. İlla ‘26 Ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz, biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.