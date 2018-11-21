Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Hükümetin AİHM'in verdiği Demirtaş kararı üzerinde ciddiyetle durması icap eder

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına yönelik sözlerini değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine düştüğü zaman 'muhtar olamazsın' söylendiğinde AHİM'e gitmişti. Bugün diyor ki AHİM kararını tanımam, tanımayabilirsin. Ben AHİM'in her zaman isabetli karar verdiğini söylemem ama bir konuda bir karar verilmişse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durması icap eder" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik etti.

Karamollaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri de tebrik etti ve öğretmenliğin ulvi bir meslek olduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretimde disiplinin önemine değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullanıldı:

"Öğretmenlerin her zaman çocukları elbette şefkatle kucaklamaları icap eder ama yeri geldiği zamanda ben öğretmenin çocuğu uyarması, biraz ileri giderek azarlaması gerektiğine inanıyorum. Ama öyle bir ortamdayız ki şimdi aileler bile pusulayı şaşırdı. 'Ben çocuğuma laf ettirmem.', ettirmezsen o çocuk sana, bu millete ve kendisine hayırlı olmaz. Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur. O zaman da içinde bulunduğumuz bu şartlardan bizi kurtaracak o çok zeki beyinlerin ülkemizde kalıp bu memlekete hizmet etmesine imkan doğmaz."

AİHM'in Demirtaş kararı

"Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine düştüğü zaman 'muhtar olamazsın' söylendiğinde AHİM'e gitmişti. Bugün diyor ki AHİM kararını tanımam, tanımayabilirsin. Ben AHİM'in her zaman isabetli karar verdiğini söylemem ama bir konuda bir karar verilmişse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durması icap eder. Çünkü kendi itibarını o kararlarla ölçüyorlar dışarıda. Birine uymaya bilirsiniz ama bu kural haline gelirse Türkiye'de, hukuk mekanizması işlemiyor manasına gelir ve bunu da kimse unutmaz."