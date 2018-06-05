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Gündem

Karamollaoğlu'ndan Erbakanlı 'Sızliyeah' paylaşımı

Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı

05 Haziran 2018 18:50

Cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan partisinin Millet İttifakı'nda yer almasıyla birlikte hükümet tarafından eleştirilmesine esprili bir paylaşımla cevap verdi.

Karamollaoğlu ve Saadet Partisi sık sık Erbakan'ın izinden gitmemekle suçlanıyordu. 'Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar' sözleri ile de eleştiriler yöneltiliyordu. Karamollaoğlu, partisinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın 1996 yılından bir konuşmasını son zamanlarda fenomen olan 'Laiklik elden gidiyeah' repliğine değinerek, "Erbakan'ın kemikleri sızliyeah!" notu ile paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu resmi Twitter hesabından Saadet Partisi'nin kurucusu merhum Necmettin Erbakan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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