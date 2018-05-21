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Karamollaoğlu'ndan CHP listesi açıklaması: Adaylarımızı kendi listemizden gösterdik

"CHP listesiyle ilgili bir çalışmamız olmadı"

21 Mayıs 2018 19:46

Saadet Partisi Genel Başkanı  Temel Karamollaoğlu partisinden bazı isimlerin CHP'den milletvekili adayı olarak gösterileceği iddiasına ilişkin olarak "Kendi adaylardımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesiyle ilgili bir çalışmamız olmadı” açıklamasında bulundu.

xCHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'yle birlikte Millet İttifakı'nı kuran Saadet Partisi, (SP) 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarının isimlerini belirleyerek listeyi  Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Listenin YSK'ya teslim edilmesinin ardından  SP lideri Temel Karamollaoğlu partisinden bazı isimlerin CHP'den  milletvekili adayı olarak gösterileceği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu  “Kendi adaylardımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesiyle ilgili bir çalışmamız olmadı” dedi.

 

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