Karamollaoğlu, tuttuğu futbol takımını açıkladı

Partisinin Antalya'da düzenlediği e-mitinge katılan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayıTemel Karamollaoğlu, "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna "Çocukluğumda birileri bizi Beşiktaşlı yaptı ama takım ayırımı hiç yapmadım" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya'da e-miting ile vatandaşlara seslendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki mitinge Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve İyi Parti milletvekili adayları katıldı. CHP ve İYİ partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu salona, partililerin 'Bilge Başkan' sloganlarıyla girdi.

Erdoğan'a erken seçim eleştirisi

Temel Karamollaoğlu, konuşmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmiş yıllarda erken seçim ile ilgili söylemleri üzerinden eleştirdi. Karamollaoğlu, "Erdoğan, 'böyle demokrasi olmaz' diyordu, şimdi erken seçim kararı alarak demek siz demokrasiyi ortadan kaldırdınız" dedi.

"Meclise en güçlü biz gireceğiz"

Yeni dönemde başlayacak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin sadece ABD'de uygulandığını belirten Karamollaoğlu, ancak bu ülkede de güçlü bir meclis ve adalet sistemi olduğunu söyledi. Türkiye'de adalet sisteminin iyi olmadığını savunan Karamollaoğlu, yeni sistemde Meclisin güçsüzleştirileceğini iddia etti. Temel Karamollaoğlu, "Meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunun misalini Fenerbahçe kongresinde yaşadık. Kimse Ali Bey'in kazanacağına inanmıyordu. Hem de fark atarak başkan oldu" dedi.

"UBER taksi problemli bir konu"

Sosyal medya üzerinden takipçilerin sorularını da yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, son günlerin tartışılan konusu UBER sistemine ilişkin yaptığı bir soru üzeri yaptığı açıklamada, "UBER taksi problemli bir konu. Taksicilerle oturup bir planlamaya ihtiyaç var. UBER bir kolaylık ama bir kesimin haklarını ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Yeni sezonda "Türkiye'de kim şampiyon olur ve hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusunu da Karamollaoğlu, "Çocukluğumda birileri bizi Beşiktaşlı yaptı ama takım ayırımı hiç yapmadım. Hayatım boyunca Türkiye ve İngiltere'de 2-3 defa maça gittim. Her iki ülkede de stadyumda o kadar küfür işittim ki bir daha gitmedim" yanıtını verdi.



Temel Karamollaoğlu, Antalya'daki e- mitinge 143 bin kişinin katıldığını söyledi. Karamollaoğlu, "Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir" dedi.



E- mitingin ardından partililer Karamollaoğlu'na '07 sırt numaralı ve Bilge Başkan' yazan Antalyaspor forması hediye etti. (DHA)