Karamollaoğlu: Tunus halkının iradesinin askıya alınmış olması bizleri derin bir endişeye sevk etmiştir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in hükûmeti görevden alması ve parlamentonun yetkilerini dondurmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tunus halkının iradesinin askıya alınmış olması bizleri derin bir endişeye sevk etmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"Tunus halkının iradesinin askıya alınmış olması bizleri derin bir endişeye sevk etmiştir. Bir an önce normal şartlara dönülmesini bekliyor, bunun Tunus ve bölge halkının barış ve huzuru için çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Tunus'ta başbakanın görevden alınması ve meclis faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tunus halkının iradesinin askıya alınmış olması bizleri derin bir endişeye sevk etmiştir. Başbakanın görevden alınması ve meclisin faaliyetlerinin durdurulması Tunus’un demokratik bir ortak zemin inşa etmek adına şimdiye kadar verdiği mücadeleye büyük zararlar verecektir.

Bu mücadelenin ve kazanımların devam etmesini, bir an önce normal şartlara dönülmesini bekliyor, bunun Tunus ve bölge halkının barış ve huzuru için çok önemli olduğuna inanıyoruz."