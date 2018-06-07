Karamollaoğlu: Trakya gibi elbette Kürdistan ismi de kullanılabilir

Diyarbakır’da partisinin "Hak ve Adalet Ekseninde Kürt Meselesi" raporunu açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, yöneltilen eleştirilere "Üzgünüm, şimdilik sadece bu kadar elimizden geldi" yanıtını verdi. "Trakya diye bir bölge var, neden Kürdistan olmasın?" sorusu üzerine de "Örgütü akla getirdiği için genelde bu kelimenin kullanılmasına imtina edilir ama Trakya gibi elbette Kürdistan ismi de kullanılabilir" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, “Raporu açıkladınız, bunun heyecan yarattığını söyleyebilir misiniz?” şeklindeki bir soruya, “Gördüğüm kadarıyla burada bir heyecan yaratmadı ancak ben heyecanlıyım” cevabını verdi.

Öte yandan Karamollaoğlu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı neden ziyaret etmediği ve HDP'nin neden ittifaka dahil edilmediği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Siyasette her zaman iki kere iki dört etmiyor. Yaptığımız incelemeden HDP ile yapılacak ittifak ile oyların kaybolacağı öne çıktı."

BBC’nin haberine göre; Karamollaoğlu HDP'yi 'PKK ile arasına mesafe koyamamak' ile eleştirerek durumun bölgedeki Kürt halkını yeni bir arayışa ittiğini savundu.

Karamollaoğlu bugünkü temaslarında da "PKK'nın nasıl silah bırakacağından çok, bu ülkede yaşayan ve haklarını koruma iddiasında bulunduğu kesimlerin örgüte desteğin kendiliğinden kesilmesi önemli" dedi.