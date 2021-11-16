Karamollaoğlu: Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkışımızın nedeni bugün daha iyi anlaşılıyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şekere yapılan yüzde 25 zamma ilişkin olarak, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkışımız, tarımda ithalata dayalı modeli reddedişimiz ve her fırsatta ve de zeminde 'üretim' ısrarımızın nedeni bugün çok daha iyi anlaşılıyor zannediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Temel Karamollaoğlu, şeker zammına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yıl içerisinde zam gelmeyen herhangi bir ürün kaldı mı? '....’ya zam geldi' cümlesindeki noktalı yer, her gün bir başka, hatta birkaç ürün ile dolduruluyor. Şimdi de şekere yüzde 25 zam haberi! Artık market çalışanları da insanımız da bu zam yağmuru karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkışımız, tarımda ithalata dayalı modeli reddedişimiz ve her fırsatta ve de zeminde ‘üretim’ ısrarımızın nedeni bugün çok daha iyi anlaşılıyor zannediyorum.

Biz, ısrarlı ve kararlıyız; bu yanlış politikaları değiştireceğiz!"