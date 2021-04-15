Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekeye ilişkin "Gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır" dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ana Muhalefet Lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır. Fezlekeler üzerinden demokrasimize darbe üstüne darbe vurma girişimleri kabul edilemez! Konuşan, düşünen, sorgulayan, eleştiren, herkesi 'hain ve suçlu' olarak gören anlayıştan bir an önce vazgeçilmeli; tarihimize kara bir leke olarak geçecek yeni yanlış kararlar alınmamalıdır."