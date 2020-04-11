Karamollaoğlu: Salgınla mücadele zaafa uğratılmıştır; insanımızı paniğe sevkeden virüs veya açlık değil, yönetimin basiretsizliğidir

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen sokağa çıkma yasağına tepki gösterirken, "İnsanımızı paniğe sevkeden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

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21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

"Hangi akla mantığa sığar!"

Karamollaoğlu, geç saatte açıklanan yasak sonrası oluşan panik nedeniyle iktidarı suçlarken, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları paylaştı:

"Salgınla mücadele bu gece itibariyle maalesef zaafa uğratılmıştır. Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan "yasak var" diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar! İnsanımızı paniğe sevkeden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir."

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