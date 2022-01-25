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Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde çiçeklerle karşılandı

Covid-19 nedeniyle bir süredir ev karantinasında olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, uzun aranın ardından parti genel merkezine gitti

25 Ocak 2022 17:27

Yakalandığı Covid-19 nedeniyle bir süredir ev karantinasında olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, uzun aranın ardından parti genel merkezine gitti. Karamollaoğlu, partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Korona virüsü tedavisi gördükten sonra bir süredir evinde istirahat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün yeniden işbaşı yaptı.

Karamollaoğlu'nun göreve döndüğünü, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın sosyal medyada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu hamdolsun sağlık ve afiyete kavuştu. Başkanlık Divan Toplantısına geldiler. İnşaallah Genel Başkanımızın öncülüğünde Türkiye huzura, güvene, barışa, kardeşliğe ve saadete kavuşacaktır" mesajı ile duyurdu.

Partiye yakın Milli Gazete'nin yazarlarından Mustafa Yılmaz da, Karamollaoğlu için, "Mekanın sahibi geri döndü" paylaşımı yaptı.

 

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