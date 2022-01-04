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Karamollaoğlu’nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Covid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

04 Ocak 2022 22:22

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir." denildi.

Karamollaoğlu: Kendimi iyi hissediyorum

Temel Karamollaoğlu, Twitter üzerinden sağlık durumunu aktardı: 

"Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

 

Kılıçdaroğlu'ndan telefon 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Siyasilerden 'geçmiş olsun' mesajları

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi liderine sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 

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