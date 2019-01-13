Karamollaoğlu: Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerini temsil edecek kişilerle ilgili olarak, 'hizmette partizanlık yapılmayacağı' yorumunda bulunarak, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız" dedi.

'Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var' buluşması kapsamında, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katılan Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik gelişmelere, dış politika konularına değindi.

"Ortalık ısınıyor, kendi silahımızı, kendi teknolojimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz"

Adapazarı’ndaki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Maalesef ortalık ısınıyor, kendi silahımızı, kendi teknolojimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. Yerel seçimlerde seçilecek Saadet Partili adayların, belirledikleri kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Bize oy veren vermeyen, bir derdi varsa, gelecek ve kucaklaşacağız."