Karamollaoğlu'ndan konut paketine eleştiri: Şimdiden fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oldu

Paketin konut fiyatlarının daha da arttıracağını vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu düzenleme küçük bir azınlığın faydasına planlanırken; orta sınıfın konut sahibi olmasını ise daha da imkansızlaştıracaktır. Konut fiyatlarındaki şişmeyi düşürmek bir yana, daha şimdiden fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olunmuştur" dedi.

"Eğer konutla ilgili makul ve insanımızı önceleyen bir düzenleme yapılacaksa; bütün maliyetleri standardize edecek, arsa maliyetinden üretim ve yapı maliyetlerinin düşürülmesine kadar birçok hususu regüle eden bir perspektif ile konuyu masaya yatırmak zorunluluğu söz konusudur" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak"

"Ancak söz konusu paket; sadece ama sadece Ak Parti'nin 'yeni ve yeniden' bir oyunudur. Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak; fakat ne yazık ki topluma da maliyeti çok büyük olacaktır. İktidarın yanlış politikalarının sebep olduğu maliyeti daha fazla üstlenmek zorunda değiliz. Rantı, betonu ve bir avuç insanın menfaatini önceleyen bu iktidarı, artık ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz!"