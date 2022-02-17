Karamollaoğlu'ndan iktidarın 'elektrik zamları muhalefet yüzünden oldu' iddiasına yanıt: Muhalefet bu kadar etkiliyse sen beceriksizsin demektir

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, AKP'nin "Elektrik zamları muhalefet yüzünden oldu" sözlerine "Muhalefet bu kadar etkiliyse sen daha beceriksizsin demektir. Elektrik muhalefet tarafından nasıl engellenir?" dedi. Özelleştirmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Özelleştirmeye karşı değilim ama stratejik hiçbir yeri özelleştirmem" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, TV 5 ve Kanal 42 ortak yayınında değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, AKP'nin "Elektrik zamları muhalefet yüzünden oldu" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Yetki sende ama sen kabahat muhalefette diyorsun. Muhalefet bu kadar etkiliyse sen daha beceriksizsin demektir. Elektrik muhalefet tarafından nasıl engellenir?" ifadelerini kullandı. Özelleştirmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Özelleştirmeye karşı değilim ama stratejik hiçbir yeri özelleştirmem" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Seçilmiş bir yönetim diyor ki ben Türkiye'yi yönetemiyorum; yönetemeyen gider"

"Seçilmiş bir yönetim diyor ki ben Türkiye'yi yönetemiyorum. Yönetemeyen gider. Yetki sende ama sen kabahat muhalefette diyorsun. Tayyip Bey bunları rahatlıkla söylüyor, o zaman diyor ki ben beceremiyorum. Muhalefet bu kadar etkiliyse sen daha beceriksizsin demektir. Elektrik muhalefet tarafından nasıl oluyor da engelleniyor. Biz gülüyoruz ağlanacak halimize. Yapamayan gider, yapabilecek olan gelir."

"Özelleştirmenin karşısında değilim yeri geldiğinde yapılmalı"

"Özelleştirmenin karşısında değilim yeri geldiğinde yapılmalı. Eğer bir tesisi, devlet 5 bin kişi ile çalıştırıyorsa özel sektör bunu 4 bin kişi ile çalıştırır. Özelleştirmenin böyle noktalarda faydası olur. Stratejik bir önemi varsa Tank Palet Fabrikası gibi, Eskişehir'deki uçak fabrikası gibi, Türk Uçak Fabrikası gibi. Ben oraları özelleştirmem. Bunlar stratejik yerler. Hiçbir stratejik yeri özelleştirmem."