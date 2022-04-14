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Karamollaoğlu'ndan HÜDA-PAR'a ziyaret

"Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunduk"

14 Nisan 2022 18:20

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu, Zekeriya Yapıcıoğlu ile bugün HÜDA-PAR Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Karamollaoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ettim. Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”

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