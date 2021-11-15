Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz" açıklamasına, "Ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!" göndermesini yaptı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanımız arabasına biniyor, gözü yakıt göstergesinde. Evine geliyor, gözü sayaç göstergesinde. Markete gidiyor, gözü fiyat etiketlerinde! Ekonomi nasıl düzelir arayışı içinde olması gerekenler ise, algıyı nasıl düzeltiriz telaşına düşmüş. Biz, bu karamsar iklimi ve kötü ekonomik tabloyu tersine çevirmeye kararlıyız. Saadet Partisi iktidarında; enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan: Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz