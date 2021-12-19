Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a asgari ücret eleştirisi: Enflasyon yüzde 80- 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin olarak 'son 50 yılın en yüksek rakamı' açıklaması yapmasını, ''Enflasyon yüzde 5 ise yüzde 50 zam insanın aklının ucuna bile gelmez ama enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir, enflasyonun yükünü biraz hafifletmektir'' sözleriyle eleştirdi.

Karamollaoğlu, Bursa'da partisinin basın toplantısında, konuştu. Karamollaoğlu, "Asgari ücret yüzde 50 arttı. Muazzam bir artış. Tayyip Bey bunu diyor. 'Türkiye tarihinde daha büyük zam hiçbir zaman verilmedi' deniliyor. Tabii 1996 yılını unutmuş herhalde. 1996 yılında ilk zam yüzde 50, arkasından 6 ay içerisinde verilen zamlarla yüzde 130'u bulan bir zam vardı. Önemli olan zamdaki miktar değil, söz konusu enflasyon karşısında mağdur durumda olan kesimlerin ücretlerinde ne kadar artış olacağı. Bu önemli. Enflasyon yüzde 5 ise yüzde 50 zam insanın aklının ucuna bile gelmez ama enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir, enflasyonun yükünü biraz hafifletmektir." diye konuştu. Karamollaoğlu, üçüncü bir ittifakın çıkma olasılığını mümkün ancak zayıf bir ihtimal olarak gördüğünü dile getirdi.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlarda seçim önümüzdeki yılın sonundan önce olmaz diye bir kanaat var. Fakat bu gidişat da Türkiye'yi bir çıkmazın içerisine sokmuş bulunuyor."

"Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı şimdilik somutlaşmış. Cumhur İttifakı belli. Millet İttifakı'nda ise tablo biraz değişebilir. Üçüncü bir yol arayışı içerisinde olanlar da var. Şimdiden erken geliyor ama arayış, konuşmalar, görüşmeler devam edecek. Neticede ittifakların artması oyların dağılması manasına gelir. Bu, iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar; çıkaracağı milletvekilleri itibarıyla. Bugünkü sistem öyle işliyor. Bu konular görüşülmesin demem ama benim kanaatim şimdiden kesin bir tavır sergilemek veya tavır beklemek doğru olmaz. Bu arayış devam edecek."

"AK Parti şu an hemen gitmeyebilir fakat kendi aralarında en azından müzakere edilebilir bir hale gelirse konular, AK Parti de problemleri çözebilir belki. Müzakere edemiyorsa çözemez. Karamollaoğlu, şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin erken olduğunu sözlerine ekledi.