Karamollaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Güçlü Meclis güçlü Türkiye demektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "İnanıyorum ki güçlü bir Meclis demek; güçlü bir Türkiye demektir." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Nisan dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Güçlü Meclis" vurgusu yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"I. Dünya Savaşı'nın işgalle sonuçlanan yıkıcı sonuçlarının zorluğu karşısında, bir avuç kahramanın 'Ya istiklal Ya Ölüm!' diyerek başlattığı Milli Mücadelemizin nişanesi şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Zor şartlar altında açılan Meclisimiz, ruhunu duvarına astığı 'Onlar işlerini istişare ile yaparlar' düsturundan almıştır. İnanıyorum ki güçlü bir Meclis demek; güçlü bir Türkiye demektir. Bu sebeple de bir istişare ve karar mercii olarak görev yapan TBMM, ülkemizin ve nesillerimizin yarınlara daha güvenilir bir şekilde taşınmasında önemli bir görev ifa edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Meclisimizin açılışının sene-i devriyesinde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ismini sayamadığım nice kahramanımızı bize bıraktıkları miras sebebiyle bir kere daha minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."