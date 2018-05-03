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Karamollaoğlu: Mesele sağcı,solcu, liberal, muhafazakâr meselesi değildir; mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır

"İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu"

03 Mayıs 2018 17:22

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin olarak "Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele; -Sağcı solcu meselesi değildir. -Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir. Bu ülkedeki mücadele; -Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır" dedi.

24 Haziran'daki seçimi işaret eden Karamollaoğlu, "İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu" diye yazdı.

Karamollaoğlu'nun  paylaşımları şöyle:

- Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele; -Sağcı solcu meselesi değildir. -Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir. Bu ülkedeki mücadele; -Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.

- “Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.”

- İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

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