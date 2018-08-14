Karamollaoğlu: Meclis'te Anayasa değişikliği çabası var; yerel seçimleri 4 Kasım'a çekmek istiyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis'te tekrardan Anayasa değişikliği yapma çabası olduğunu söyleyerek, mahalli yerel seçimlerin 4 Kasım'da yapılmasının planlandıüını ileri sürdü. Karamollaoğlu, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine, "Allah rızası için yapmayın" diyerek seslendi.

SP lideri Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu. Karamollaoğlu, AKP'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını söyledi.

Ancak yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için AKP ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından AKP'nin MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek araması gerekecek.

"Allah rızası için yapmayın"

Milli Görüş lideri, AKP'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek şunları kaydetti:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu Ak Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

“Herkesin fikrini ve düşüncesini alın"

Karamollaoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, bütün partilerin liderlerinin görüşlerini almasını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i de diğer siyasi partileri de dikkate alarak bir istişare toplantısı yapmalı. Kendisi Türkiye tehdit altında diyor, e Türkiye tehdit altındaysa hepimiz tehdit altındayız demektir. Çağırın, herkesin fikrini ve düşüncesini alın ve ona göre politika belirleyin, kim bundan zarar görür."