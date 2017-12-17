Karamollaoğlu: Kendi kendini şikayet eden başka iktidar gelmedi

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir’de yaptığı konuşmada AK Parti’nin icraatlarını eleştirerek, “Kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi” dedi.

Saadet Partisi 6’ncı olağan kongresi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Karamollaoğlu, sadece ülke olarak değil bölge olarak, dünya olarak badireli bir dönemden geçildiğini belirterek, “İnsan tabiatında bir gariplik var. Bazen derler ya ‘rahat batar’ diye. Geçen asırda bu dünya 1’inci Cihan Harbi\'ni yaşadı. Arkasından 20 sene sonra 2’nci Cihan Harbi\'ni yaşadı. 2’inci Cihan Harbi\'nden sonra büyük bir tahribat oldu. İnsanlar kavga etmek istemediler. Ufak tefek başka yerlerden problemler çıkarsa da dişlerini sıktılar. Ama aradan belli bir süre geçtikten sonra rahat artınca bu sefer hakikaten kavga vesileleri aramaya başladılar. Birileri de kendi menfaatleri gereğince dünyada veya belli bölgelerde bir takım hadiseler çıkartıp oralardan menfaat temin etme yollarına gittiler. Biz herhangi bir meselede bir çözüm yolu teklif ederken, bir proje önerirken önce içinde bulunduğumuz şartları iyi bilmemiz lazım. Dünyada belli ülkeler vardır. Bunlar kendi menfaatlerinin gereği olarak bazen hem kendileri saldırgan olabiliyorlar hem de çeşitli vesilelerle ülkeler arasında kavgalar çıkartıp, o ülkelerin zayıflatma yoluna gidiyorlar. Arkasından da kendi politikalarını uyguluyorlar. Biz son zamanlarda bunu çok açık ve net olarak görmeye başladık. İslam alemi üzerinde bir oyun oynanıyor. Dikkat ederseniz münferit bazı hadiseler hariç kan ve gözyaşı esas itibarı ile İslam aleminde var. Bölgemizde var. Afganistan’da var, yıllardır Afganistan kendi içinde kendisi ile boğuşuyor. Irak’ta var, 1,5 milyon insan katledildi Irak’ta. Suriye’de var, 500-600 bin insan hayatını kaybetti, 3,5 milyon insan memleketimize göç etti. Bizim dışımızdaki ülkelerde de en az 3,5-4 milyon insan daha gitti. Kendi içinde göçler yaşandı. Şehirler yıkıldı, yok edildi. Herkes birbirini yemeye başladı. Mısır benzer şekilde problemlerle karşılaşıyor. Yemen’deki hadiseye bir bakın. Somali, Sudan her yerde bir kaos var. Birileri bu dünyayı yeniden planlamak, yeniden organize etmek kendi menfaatlerini çeşitli vesilelerle teminat altına almak istiyor. Bunu görmeden herhangi bir politika oluşturmaya kalkarsanız o politikanın başarılı olma ihtimali olmaz” diye konuştu.

SANKİ İKTİDARA YENİ GELMİŞ GİBİ HAREKET EDİYORLAR

Konuşmasında AK Parti icraatlarını eleştiren Karamollaoğlu, iktidarın tam bir gaflet içerisinde olduğunu söyledi. Karamollaoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Üzülerek söylüyorum. Neden böyle söylüyorum. Çünkü kuruluşundan itibaren böyle bir gafletin içinde bulunduğunu kendisi deklare ediyor. Bugün o yanlışları görüyoruz. Avrupa Birliği’ni medeniyet projesi olarak ilan etti. Bugün Avrupa’ya diyor ki ‘yav siz nasıl Avrupa devletisiniz, çifte standart uyguluyorsunuz, bizi töhmet altına sokmaya kalkıyorsunuz, bizi düşman gibi gösteriyorsunuz’ kimi diyor ‘Avrupa’yı stratejik ortak olarak gören medeniyet projesi olarak gören zihniyetin sahibi bu ülkenin iktidarı söylüyor. Öbür taraftan Amerika’yı, İsrail’i stratejik müttefik ilan ediyor, şimdi Amerika’ya diyor ‘nasıl strateji’. Bizim içimizde terör besleyen gruplara siz silah veriyorsunuz. Hem de bizden daha çok gelişmiş silahları veriyorsunuz. Ama halen stratejik müttefikten müttefilikten vazgeçmiyor. O esip, gürlüyor. Sen lafa bakma, icraata bak. Sen icraatında ciddi bir adım atabiliyor musun bu istikamette. Yoook atamazlar. Çünkü kendi kendilerini bu işe mahkum hale getirdiler. Öbür taraftan da ekonomik sistem olarak faizci kapitalist sistemi benimsediler. Şimdi faizin yüksekliğinden şikayet ediyor. Para bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Kendi kendisinden kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi. Konuşmalarına dikkat ettiğimiz zaman, sanki iktidara yeni gelmişler, 15 yıldır iktidarda değilmişler gibi konuşuyorlar. Ekonomi bozuk, terör, dış politika kötü, eğitim çökmüş. Yav mübarek 15 yıldır siz iktidardasınız. Ülkeye bu hale siz getirdiniz. Yeni iktidara gelmiş gibi kendi kendinizden şikayet etmeye hakkınız yok. Şu olabilir. Bir insan yanlış yapar, uyanır. Yanlışlığının farkına varır. O zaman millete de kusura bakmayın der. Şu şu politikaları izleyerek yanlış yaptım, tövbe ediyorum, vaz geçiyorum, şimdi doğrusunu yapacağım. Böyle de bir iş yapmıyor. Yeri geliyor bunu söylüyor. Bunu söylerken yanlışını düzeltmek için söylemiyor. İstanbul’a ihanet etti. Kim dedi. Biz demedik ki. İhanet lafını ben kullanamam. Peki İstanbul’u son 20 yıldır kim idare ediyor. Siz idare ediyorsunuz. İstanbul’daki çarpıklık halen devam ediyor. Rant ve soygun halen devam ediyor.”



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