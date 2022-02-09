Karamollaoğlu: Isparta'nın faturasını Vali'ye, enflasyonun faturasını da TÜİK'e yükleyerek bu işin altından kurtulamazsınız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye kanunlar ülkesi değil, kararnameler ülkesi haline getirilmiştir. Seçilmişler gitmiş, atanmışlar gelmiştir. Ortak akıl gitmiş, tek akıl gelmiştir. İstişare gitmiş, talimat gelmiştir. Meclis gitmiş, Külliye gelmiştir. Bu sistem Türkiye’nin dengesini bozmuştur. Isparta’nın faturasını Vali'ye, enflasyonun faturasını da TÜİK’e yükleyerek bu işin altından kurtulamazsınız" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında gündemi değerlendirdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen Karamollaoğlu, "Vatandaşımız yaşanan ekonomik krizin acı meyvelerini her gün yüzü ekşiyerek yemek mecburiyetinde kalıyor. Bir gün akaryakıta, ertesi gün elektrik faturasına, bir sonraki gün doğalgaza bakıp ay sonunu nasıl getireceklerini endişesini yaşıyor vatandaşlarımız" diye konuştu.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"İktidarın bu zamları geri çekmesine ihtiyaç vardır"

"Halkın zamlara tepkisini 'hainlikle, nankörlükle' itham etmekten daha büyük gaflet olmaz. Vatandaşımız tepki göstermekte haklıdır, iktidarın gerekli tedbirleri almasına ve bu zamları geri çekmesine ihtiyaç vardır. Pazarda artık yarım kilo satılan sebzeleri görüyoruz; patlıcanın tanesi 8 lira, salatalığın kilosunun 25-30 lira olduğu günleri yaşıyoruz. TÜİK'in tüm makyajına rağmen; bir asgari ücretli çalışanımızın bir ayda enflasyon nedeniyle en az 470 lirası buhar oldu, uçtu."

"Hani istikrar olacaktı?"

Bakanların, kurum yöneticilerinin değiştiğini ancak kötü gidişatın değişmediğini kaydeden Karamollaoğlu, "İnsanları değil, politikalarınızı değiştirirseniz ülke düze çıkabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken "istikrar" vurgusu yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hani bunlar parlamenter sistemde yaşanıyordu? Şimdi Başkanlık sistemi var. Hani istikrar olacaktı? Bu sistem içerisinde Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş önemi yoktur. Çünkü isimlerin değil; sistemin ve zihniyetin değişmesi gerekmektedir."

"21. yüzyılda bir ilin 3 gün elektriği nasıl olamaz"

Isparta'da kar yağışının ardından 3 gün elektrik kesintisi yaşanmasına da tepki gösteren SP lideri Karamollaoğlu, "21. yüzyılda bir ilin 3 gün elektriği nasıl olamaz. Valiye, bürokratlara kabahat bulmak hiçbir şeyi çözmez. Başka konulara milyarlar ayırılırken, vatandaşın yaşayabileceği tehlikelere karşı hiçbir tedbir alınmış değil. Kanun gitmiş kararname gelmiştir. Türkiye kanunlar ülkesi değil, kararnameler ülkesi haline getirilmiştir. Seçilmişler gitmiş, atanmışlar gelmiştir. Ortak akıl gitmiş, tek akıl gelmiştir. İstişare gitmiş, talimat gelmiştir. Meclis gitmiş, Külliye gelmiştir. Bu sistem Türkiye’nin dengesini bozmuştur. Isparta’nın faturasını Vali'ye, enflasyonun faturasını da TÜİK’e yükleyerek bu işin altından kurtulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Güya 6 ay sonra bu ekonomik modelin başarısını görecektik"

"Siz elektriğe üç ayda %150 zam yapacaksanız, üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız; sonra çıkıp fırıncıyı, pazarcıyı, marketçiyi fırsatçılıkla suçlayacaksınız. Bilinmelidir ki; bu ülkedeki en büyük fırsatçı bu iktidarın kendisidir. İktidar 2053 değil, 2022 yılı Türkiye’sini düzeltmeye çalışmalıdır. Hedefler hep uzaklaşıyor. Ya mübarek! Gelin, 2022 diye hedef koyun. Güya 6 ay sonra bu ekonomik modelin başarısını görecektik, enflasyon düşecekti. 4 ay geçti, düşen enflasyon değil, halkın alım gücü oldu. Düşen enflasyon değil, insanların gözündeki umut ışığı oldu maalesef."