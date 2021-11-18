Karamollaoğlu: İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından; “İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur.” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Merkez Bankası’nın politika faizini bir baz puan düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Görüyoruz ki, enflasyon ve faiz arasındaki sebep-sonuç ilişkisinde en net olan formül şudur: İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur!" (ANKA)