Karamollaoğlu: İktidar, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile ilan edebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin seçime hazır olmadığını belirterek, "MHP ile yapılan ittifakta bu arkadaşları kurtarmıyor. O yüzden yeni arayışlar içine girecekler, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil" görüşünü savundu.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin popülaritesinin giderek düştüğünü söyledi. Seçimlerde AK Parti-MHP ittifakının yeterli olamayacağını belirten Karamollaoğlu, "Seçime daha zaman var, herkes kendi açısından bakarak bir şeyler söylüyor ama bir gerçek var ki artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bile popülaritesi yüzde 40'ın altına indi, AKP daha da aşağılara düştü." dedi.

Karamollaoğlu, "Şu andaki kanaat yarın ne olur bilemeyiz, MHP ile yapılan ittifakta bu arkadaşları kurtarmıyor. O yüzden yeni arayışlar içine girecekler, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil." diye konuştu.