Karamollaoğlu: Hükûmet, gurbetçilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili inisiyatif almalı ve bunların çözümü adına adımlar atmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya’da 'gurbetçi'lerle yaptığı görüşmelerin ardından, “Avrupa'daki vatandaşlarımız, eğitimden sağlığa, sıla yolundaki zorluklardan konsolosluk hizmetlerine, ırkçılıktan sosyal haklara varıncaya dek birçok alanda farklı sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Hükümet, bu alanlarda inisiyatif almalı ve bunların çözümü adına adımlar atmalıdır” dedi.

Temel Karamollaoğlu, bu hafta sonu Almanya’da gurbetçilerle bir araya geldi. Karamollaoğlu, Almanya ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, gurbetçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Karamollaoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Avrupa'daki vatandaşlarımız birçok alanda farklı sıkıntılarla karşılaşmaktadır"

“Hafta sonu, bir dizi program için çalışma arkadaşlarımızla beraber Almanya'daydık. Teşkilat mensuplarımızla ve Avrupa'daki vatandaşlarımızla bir araya gelerek problemlerini, talep ve beklentilerini kendilerinden dinledik. Maalesef yıllardır ihmal ve göz ardı edilen sorunlar var.

Avrupa'daki vatandaşlarımız, eğitimden sağlığa, sıla yolundaki zorluklardan konsolosluk hizmetlerine, ırkçılıktan sosyal haklara varıncaya dek birçok alanda farklı sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Hükümet, bu alanlarda inisiyatif almalı ve bunların çözümü adına adımlar atmalıdır.

Öncelikle THY'nin tutarsız ve fahiş fiyat uygulaması gibi nedenlerle özellikle de yaz aylarında ve tatil dönemlerinde gurbetçilerimiz için çileye dönüşen sıla yolculuğu kolaylaştırılmalı, 'uygun maliyetli vatan yolculuğu' için politikalar geliştirilmelidir.

"Ülkelerle karşılıklı olarak ve vatandaşlarımızın lehine gerekli anlaşmalar yapılmalı"

Avrupa'daki vatandaşlarımızın acil çözüme kavuşturulmasını bekledikleri diğer üç önemli konu başlığı ise askerlik ve üniversite denklik meselesi ile ‘Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı’nın imzalanmasının ardından yaşanılan belirsizlikler ve uyumsuzluklardır.

Bu konularda ilgili ülkelerle karşılıklı olarak ve vatandaşlarımızın lehine gerekli anlaşmalar yapılmalı, prosedür ve mevzuatlar açık, net ve kolay uygulanabilir olacak şekilde yeniden gözden geçirilmeli, Avrupa'daki vatandaşlarımızın mağduriyetleri bir an evvel giderilmelidir.

Bugün 3 milyonu Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde sayıları 5 milyonu aşan vatandaşlarımız sahipsiz ve kimsesiz değildir. Biz Saadet Partisi olarak, Avrupa'daki vatandaşlarımızın bu haklı taleplerinde yanındayız ve çözüme kavuşana dek sürecin takipçisi olacağız.”