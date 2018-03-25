Karamollaoğlu: FETÖ'ye 10 yıl boyunca kucak açanlar, bunlar değil miydi?

Partisinin 2019’daki seçimleri Türkiye’nin bekası açısından değerlendirdiğini, AKP’nin ise kendi bekası olarak gördüğünü savunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu millet, sizi aşağı indirecek" dedi.

AKP’nin ‘FETÖ'ye 10 yıl boyunca kucak açtığını savunan Saadet Partisi lideri, "Şimdi ne diyorlar? 'Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet'. İhanet edenlerle ibadet edenleri aynı kefeye koyamazsınız” ifadelerini kullandı.

"Her şeye hazırlıklı olun"

Partisinin Isparta’da düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuşan Karamollaoğlu, Mart ayı sonunda yerel seçim, 6 ay sonra milletvekilliği seçimi ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatarak, "İktidar partisi, seçimleri daha erkene alma veya sonbahar aylarına erteleme gücüne sahip. O yüzden her şeye hazırlıklı olmalısınız” uyarısında bulundu.

Gönlü Saadet Partisi'nde olan; ancak oluşturulan 'korku imparatorluğu' dolayısıyla üye kaydı bile yaptıramayan çok kişi olduğunu savunan Karamollaoğlu, iktidarın son günlerde, geçen yıl başka siyasi parti iktidardaymış gibi yapılan icraatlardan şikayetçi olduğu değerlendirmesinde bulunarak şöyle devam etti:

"Aslında hatalarını kabullenip, bir nevi itirafta bulunuyorlar. İşte en son örneği; FETÖ'dür. Bunlara 10 yıl boyunca kucak açanlar, bunlar değil miydi? Şimdi ne diyorlar? 'Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet'. İhanet edenlerle ibadet edenleri aynı kefeye koyamazsınız. Bu, adalet değildir. 100 binlerce mağdur var. Şimdi, bunlara ne yapacaklarını da bilemiyorlar."

"İktidar partisi, seçimleri kendi bekası olarak görüyor"

Olağanüstü hali uzattıkça uzattılar, olağan hale getirdiler. Korkarım, seçime de böyle götürecekler. Böyle bir baskıyla seçime gidilirse bu seçim, ne kadar adil bir seçim olur; bu da tartışılır. 2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu darbımeseldir. Bu millet, sizi aşağı indirecek."