Karamollaoğlu: FETÖ ile mücadeleyi yürüten muhalefet değil iktidardır; bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili, "Bu bir polemik. Yani FETÖ ile olan mücadeleyi yürüten muhalefet değildir, iktidardır. Yani bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Libya'da yaşanan son gelişmelerin bütün ülkeler tarafından yakinen takip edildiğini belirten Karamollaoğlu, "Çünkü Libya, Libya'dan ibaret değil. Suriye'nin Suriye'den ibaret olmadığı gibi" dedi. Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gerginliğin daha fazla büyümeden, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydederek, "Askeri çözümün değil, diplomatik ve siyasi çözümün aranması için bugüne kadar defalarca çağrıda bulunduk, bu çağrılarımızı bugün de tekrarlıyoruz. Berlin'de yapılan zirve bu sebeple herkesin dikkatini çekti. Ancak unutmamamız gerekir ki, İslam dünyasındaki kalıcı barış Berlin'de, Washington’da halledilemez. Bunun mutlaka bu bölgede İstanbul'da, Bağdat'ta, Şam'da, Tahran'da yapılacak olan toplantılarla çözülmesi esas olmalıdır" diye konuştu.

"Doğalgaz faturaları aldı başını gidiyor"

Türkiye'de, insanların artık faturalarını sosyal medyada paylaştığını söyleyen Karamollaoğlu, "Özellikle doğal gaz faturaları aldı başını gidiyor. Varsa yoksa yol, köprü, tünel, yüksek binalar. Bunların ekonomiye bir katkısı yok. Tekrar söylüyoruz; biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne tünele karşıyız. Biz israfa karşıyız" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesinin Türkiye'nin bir numaralı meselesi olmadığını söyledi.

"Muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz"

Soruları da cevaplayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik "Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, siz çıkarın ispatlayın. Eğer ispatlayamıyorsanız, bunlar sizin içinizde" sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu bir polemik. Yani FETÖ ile olan mücadeleyi yürüten muhalefet değildir, iktidardır. İktidar FETÖ ile mücadeleyi bir numaralı meselesi olarak benimsemiştir. 3,5 yıldır da bir sürü kararlar aldı. Sonra o kararlar değişiyor. Mahkeme karar alıyor, daha sonra karar bozuluyor. Yani bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz. Bütün istihbarı bilgiler hükümetin elinde var. Konuya iktidar artık kendi siyasi menfaati yönünde yaklaşıyor. Onun için siyasi ortağı olan Sayın Bahçeli'nin de talepleri var, bunun siyasi ayağı ortaya çıksın."

Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise bu konuda yetkili kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydetti.