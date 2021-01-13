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Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu; ittifak konusunda 'kırmızı çizgileri' açıkladı

13 Ocak 2021 13:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesinin ardından ilk kez konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eğer biz kaos ortamının yok olmasını istiyorsak, ülkemizde birtakım gelişmelere şahit olmak istiyorsak farklı görüşlere sahip olan özellikle siyasilerin bir araya gelip ülkenin meselelerini müzakere edebilmeleri gerekir. Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk’ü, bizim Yüksek İstişare Kurulu başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum. Bir adım atılıyor ve yani ülkemizde bir diyalog başlasın diye" dedi. Karamollaoğlu, herhangi bir ittifaka katılma konusundaki kırmızı çizgilerinin adalet, liyakat, diyalog, şeffaflık gibi değerler olduğunu dile getirirken, "Mesela prensip olarak gözettiğimiz hususlardan bir tanesi, bugünkü başkanlık sistemidir. Bugünkü başkanlık sistemi, Türkiye’yi taşıyamaz, Türkiye de bugünkü başkanlık sistemini taşıyamaz" diye konuştu.

TV5'te yayınlanan, Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Kulis Ankara programına katılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesini değerlendirdi.

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