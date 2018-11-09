Karamollaoğlu: Emperyalizmin planları Atatürk'ün liderliğinde bozuldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Karamollaoğlu, "Atatürk, milletimizin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti‘ni kurmuştur, öncülük ettiği Milli Mücadele hareketi ile milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklalimizin emperyalizmin kıskacına düştüğü bir dönemde; 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelemiz coğrafyamızda emelleri olan emperyalizmin planlarını topyekun bozmuştur.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti‘ni kurmuştur, öncülük ettiği Milli Mücadele hareketi ile milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir.

"İnanıyoruz ki bugün dünyaya hakim olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son verecek iradeyi yine milletimiz ortaya koyacaktır. Bundan bir asır evvel şartların bütün olumsuzluğuna, rağmen milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur.

"Aziz milletimiz bugün de insanlık için bunu başarabilecek azim ve kararlılığa sahiptir.

"Bu vesileyle vefatının 80. Sene-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."