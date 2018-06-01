Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı seçilirsem parti üyesi olarak kalabilirim ama...

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Tekirdağ'da bir düğün salonunda düzenlendiği e-mitingde konuştu. Medyanın partisini görmezden geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Medyanın esas gayesi özellikle siyasette herkesin fikrini kamuoyuna aktarabilmek, yansıtmaktır. Sadece birilerini övmek birilerini karalamak medyanın görevi olmasa gerek öyle düşüyorum" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı vazifesinin omuzlarına yüklenmesi halinde ilk gerçekleştireceği konunun, "kucaklaşmak" olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle de devletin tepesinde bulunan cumhurbaşkanı olan insan, ister kendisine oy versin, ister vermesin herkesin cumhurbaşkanıdır. Ondan dolayı çok açık ve net olarak söylüyorum ki cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar."

Türkiye'de 3,5 milyon işsiz olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, bunların önemli bir kısmını gençlerin oluşturduğunu ifade etti.