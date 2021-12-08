Karamollaoğlu: Bu halkın değil rantın bütçesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçeye ilişkin olarak, "Bu halkın değil rantın bütçesi" dedi.

Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yani sözde büyüyoruz ama insanımız her geçen gün daha da fakirleşiyor. Daha da vahim olan ise; ülkenin genelinin dolar bazında geliri düşerken, dar gelirlinin milli gelirden aldığı pay azalmaktadır. Özellikle son günlerde dolar kurundaki hızlı artışla birlikte "bordro mahkumu" ücretlilerin geliri eriyip gitmiştir. Doları, serveti olan zengin kesim, daha da zenginleşirken, dar gelirli daha da fakirleşmiştir. Asgari ücretlinin maaşındaki erime akıl almaz boyuta ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Yıl başında, yaklaşık 385 dolara tekabül eden bir asgari ücretlinin maaşı, bugün 206 dolar seviyelerine gerilemiştir. Şimdi %30-35 zam yapacaklarını söylüyor, bununla da övünüyorlar. Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe, enflasyon sürekli artıp, alım gücü de sürekli düştüğü müddetçe; yüzde 40 yapsanız ne olur, yüzde 60 zam yapsanız ne olur? Bugün yüzde 100 zam yapsanız bile, dolar cinsinden karşılığı ancak geçen seneye denk gelir; bunun adına da zam denmez.

Faiz giderleri yine büyük artış gösterecek. 2022 yılında 240 milyar lira faiz ödemelerine harcanacak. Bu harcama 2023 yılında 290 milyar liraya, 2024 yılında ise 320 milyar liraya yükselecek. Böylece 2024 yılında bütçe giderlerinin %14,8’ini faiz ödemeleri oluşturacak. Kazancın yüzde 15’i doğrudan faize gidecek demektir. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesini incelendiğimizde; garanti ödemeleri kapsamındaki köprü, otoyol, tünel gibi yapıların işletmecilere cari transferle yaklaşık 20 milyar liranın aktarılacağı görülüyor. Bu tutarın 2023 yılında yaklaşık 24 milyara, 2024 yılında ise 26 milyar liraya yükseleceği öngörülüyor.

Bu bütçede emekli yoktur, asgari ücretli yoktur. Memur, işçi, emekçi yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar yoktur. Çiftçi, üretici yoktur. Toplumun tamamı yok bu bütçede, küçük bir mutlu azınlık dışında. Alım gücü her geçen gün düşen insanımızın derdine derman olacak bir kalem yoktur. Aslan payı her yıl olduğu gibi bu yılda rantiyeye ve bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır. Çiftçimizin, KYK borcundan dolayı haciz gönderilen üniversite mezunu gençlerimizin borçlarını, en azından faiz yükünü sırtlarından alacak bir irade yoktur bu bütçede. Yine en çok faiz lobisi ve bankalar kazanacaktır. Rakamlar bunun habercisidir. 2022 bütçesinde, bu iktidarın ülkeyi düze çıkarabileceğine dair hiçbir emare ve ümit ışığı görülmemektedir."

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Ne yaptığını bilmeyen, sürekli makas değiştiren iktidara kimsenin güveni kalmamıştır. Ülkenin sorunlarını bu iktidarın düzeltebileceğine ilişkin inanç tamamen tükenmiştir. 6 ay önce bugünler için "uçacağız, herkes bizi kıskanacak" diyenler, şimdi 6 ay sonrası için hayal satıyor! 230 aydır iktidarda bulunan bu arkadaşlar, bu süre boyunca yapamadıklarını nasıl olacak da bu 6 ayda yapacaklar? 20 yıllık bir iktidarın, "6 ay vaadi" sadece ama sadece komiktir.

Biz Saadet Partisi olarak iddialıyız. Değil 20 yılda, 20 günde dahi ülkeye hakim olan iklimi değiştirir ve 20 haftada her alanda gözle görülür bir iyileşmeyi gerçekleştiririz. 11 aylık koalisyon dönemimizde çok şeyi başardık; şimdi de Allah'ın izni ve milletimizin teveccühüyle, 20 ayda insanımızı ve ülkemizi rahatlatacak adımları atarız. 20 yılda neler yapabileceğimizi ise bu iktidarın havsalası dahi almaz, alamaz!"