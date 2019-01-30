Temel Karamollaoğlu: Binali Bey'e yakışan bir tavır oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın AKP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olduktan sonra istifa edeceğini açıklamasını değerlendirdi. Yıldırım’a teşekkür eden Karamollaoğlu,“Binali Bey’e yakışan bir tavır oldu. Baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu, boşuna spekülasyonlara girmezdi insanlar” dedi. Türkiye’de ekonominin iyiye gitmediğini öne süren Karamollaoğlu, hükümetin bu durumu idare edemediğini ifade etti.

“Jandarmayla polisle ekonomiyi düzene sokamazsınız”

Bazı meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Karamollaoğlu, “Hükümet bunu telafi edebilmek için adeta bir lobi oluşturdu. Bir zamanlar soğan lobisi derken iş çığırından çıktı. Sonra bir bakıyorlar ki, marketleri bırakın diğer tarafta çok daha fazla fiyat artışları var. Hem pazar hem de market fiyat yarışına girdiler. Bunun sebebi bugünkü hükümetin istikrarsız tarım politikasıdır. Hükümet 16 senede tarımda nasıl bir politika izleyeceğine karar veremedi. ‘Tarımı destekliyorum’ derken fiilen desteklememeye karar verdi. ‘Soğan lobisi, pırasa lobisi’ diye sürekli ortaya bir lobi çıkaracaksınız. Kuru soğanın üzerine herhalde iyi gittiler. Şimdi 5 lira, yeşil soğan çıktı 10 liraya, 15 liraya. Jandarmayla, polisle ekonomiyi düzene koyamazsınız. ‘Kaçakçılar varmış, stokçular varmış bunlarla biz ciddi mücadele edeceğiz’ diyemezsiniz” dedi.

“Binali Bey’e teşekkür ediyoruz”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylık başvurusu yapıldıktan sonra istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Binali Bey’e yakışan bir tavır oldu. Baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu, boşuna spekülasyonlara girmezdi insanlar. Kendisinin bu kararı açıklamış olması sevindirici bir şey. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz böyle bir karar aldığı için.”

“Suç babadan oğula geçmez”

Karamollaoğlu, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Tunç Soyer’in aday gösterilmesi sonrası yaşanan tartışmalar ile ilgili olarak, “Babasından dolayı oğlunu tenkit ediyorlar, onlar daha ileri gidiyorlar. Torununa ‘dedenin yaptığını biz biliriz’ diyorlar. Suç babadan oğula hele toruna kesinlikle geçmez. Bu çok büyük bir hatadır, çok büyük yanlış olur” şeklinde konuştu.