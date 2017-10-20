 Karamollaoğlu, Baykal'ı ziyaret etti

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve 5 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Sayın Baykal\'ı, arkadaşlarını ve ailesini ziyaret için geldik. Elbette kendisiyle görüşmemiz mümkün olmadı. Yalnız doktorlardan alınan, ailesinin ve arkadaşlarının da bizlere verdiği bilgi, durumunun stabil olduğu biraz daha iyileştiği yönündeö diye konuştu.

Baykal\'ın kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ümit ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Deniz bey önemli bir siyaset adamımız, geçmişte birlikte parlamento da bulunduk. Tabi benim için bir özelliği daha var. 1980 ihtilalında, ihtilalın hemen arkasında onunla beraber aynı koğuşta 10 gün kadar kaldık. Öyle de bir yakınlığımız olmuştu. Kendisine Cenab-ı Haktan şifalar diliyorum. Arkadaşlarına da ailesine de geçmiş olsun diyorum. Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur ve normal hayatına dönerö dedi.