SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \'\'Bakanlıklar önceki gibi çok büyük önem taşımıyor. Çünkü her şey Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 dudağının arasında. \'Sen git başkası gelsin\' denildiği zaman gidiliyor kime isterse o geliyor. Kimsenin de \'sen bunu yapamazsın, olmaz, neden böyle yapıyorsun?\' diye sorma hakkı yok. Çünkü tek yetkili o\'\' dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Cumhuriyet\'in ilanının 95\'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Karamollaoğlu, \'\'20\'nci yüzyılların başlarında İslam dünyası büyük bir badirenin içerisine sokulmuştu. Bu süreç Müslüman ülkelerin işgali ve sömürgeleştirilmesiyle devam etti. Birinci Dünya Savaşı akabinde Osmanlı Devleti dağıldı, işgale uğradı ve topraklarında yeni ülkeler doğdu. İşte biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı bu emperyalist sömürgeci anlayışa karşı duruşun nişanesi olarak görüyoruz. Böyle kutluyoruz. Bu sebeple 29 Ekim takvimlere sıkıştırılmış bir anmanın ötesinde mevcudiyetimizin, milli kimliğimize göre şekillendirilmesi olarak değerlendirilmelidir\'\' şeklinde konuştu.



\'İNSANIMIZ GELECEK SIKINTISINA DÜŞMÜŞTÜR\'

“İnsanımız gelecek sıkıntısına düşmüştür ve gelecek ayın hesabını bile yapamamaktadır” diyen Karamollaoğlu, \'\'Bunların tartışılması gerekirken bu tartışmalardan kaçınan iktidar büyük bir maharetle her hafta adeta yeni bir tartışma konusu üretmektedir. Ne yazık ki bu oyuna siyasi partiler de gelmekte, ülkemizin ana problemlerini tartışacağımıza suni meselelere vakit kaybedilmektedir. Bundan dolayı biz ülkemizin, insanımızın özellikle siyasi partilerin ülkemizin temel problemleri üzerinde odaklanmaları gerektiğine inanıyoruz\'\' diye konuştu.



\'HER BÜYÜK İNŞAAT BİR TAKIM HADİSELER MEYDANA GELİR\'

Yeni Havaalanı ile birlikte Türkiye\'nin özellikle uluslararası bir kavşak haline geldiğini ve bundan dolayı iktidarı tebrik ettiklerini belirten Karamollaoğlu şunları söyledi:

\'\'Ancak bilinmeyen, açıklanmayan konularında mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bir şeyin güzel olması demek hiç eksiğinin olmaması manasına gelmez. Mesela bu havaalanının hakikaten maliyeti üzerinde çok çeşitli iddialar var. Doğru dürüst neye mal olduğunu benzer havalimanlarıyla karşılaştırıldığında onlara nazaran maliyetinin düşük mü yüksek mi olduğunu bilmek istiyoruz. Çin\'de de bir havalimanı açılıyor. O da çok büyük. Hatta daha büyük olduğu söyleniyor. Ama bunların hiç üzerinde durulmuyor. Halbuki milletin yapılan yatırımlarla bu tip bilgilere ihtiyacı var. Eğer bizim içimizde bir şüphe varsa bu karamsarlığımızı arttırır. Ayrıca burada iç uçuşlarla ilgili olarak herhangi bir garanti verilmediği söylendi. Arkasından baktık ki aslında buranın ağırlığını yabancı ülkelerden gelen ve giden uçaklar oluşturacakmış ve bu konuda ciddi taaddütlerde bulunulmuş. Aynı zamanda buranın çalışma koşullarından dolayı birçok işçinin hayatını kaybettiği ve çok zor şartlarda çalıştıkları ifade ediliyor. Bunların üzeri örtülüyor. Halbuki bunların üzerinin örtülmesine gerek yok. Her büyük inşaatta bir takım hadiseler meydana gelir. Üstünü örterseniz bu hadiseler tekerrür eder. Ama bunlar deşifre edilir yeri geldiğinde tenkit edilirse problem azalır ama ne yazık ki bu konularda iktidarın çok ketum davrandığını şahit oluyoruz.”



\'DIŞ BORCUMUZ TAHMİNLERİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE\'

Türkiye’nin dış borcunun tahminlerin üzerinde olduğunu belirterek, “Biz yatırım dediğimiz zaman paranın toprağa gömülmesine şahit oluyoruz. Köprüler, tüneller, yollar yapılıyor, havaalanları inşa ediliyor. Ama para toprağa gömülüyor, betona gömülüyor. Ama biz üretim dediğimiz zaman herkes sus pus. Bu havaalanın inşasıyla ciddi miktarda bir döviz gelişinin olduğu ifade ediliyor. Memnuniyet duyarız çünkü çok ciddi bir döviz açığımız var. Dış borcumuz tahminlerimizin çok üzerinde. Aslında bunların üstesinden gelebilmemiz için bizim üretime dönük yatırımlara ihtiyacımız var\'\' dedi.

\'ARTIK CUMHURBAŞKANININ VERDİĞİ KARARLARA İTİRAZ ETMEYİ HARAM SAYAN FETVALAR ÇIKIYOR\'

Bakanlıkların önceki gibi çok büyük önem taşımadığını öne süren Karamollaoğlu, “Çünkü her şey Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 dudağının arasında. ‘Sen git başkası gelsin\' denildiği zaman gidiliyor, kimi isterse o geliyor. Kimsenin de ‘sen bunu yapamazsın, olmaz, neden böyle yapıyorsun?\' diye sorma hakkı yok. Çünkü tek yetkili o. Şimdi bazı rektörler de fetva vermişler. Artık cumhurbaşkanının verdiği kararlara itiraz etmeyi haram sayan fetvalarda çıkıyor. Rektörler bu kafadaysa Türkiye\'nin ayağa kalkması herhalde pek o kadar mümkün olmaz kanaatindeyiz\'\' dedi.

GÖKÇEK’İN ADAYLIĞI

Bir gazetecinin “MHP\'nin Ankara adaylığı için Melih Gökçek, İstanbul adaylığı içinde Bedrettin Dalan\'ın ismi geçiyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?\'\' sorusuna Karamollaoğlu, \'\'Ben şahsi polemiklere girmeyi doğru bulmuyorum. Melih bey bizim arkadaşımız. Bizim saflarımızda da belediye başkanlığı yaptı. Rahmetli Özal zamanında Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Ancak bir gerçek var ki Tayyip Bey yola çıktığı, beraber ıslandığı arkadaşlarının içinde kendisine hafiften de olsa tavır koyan kimseyi yanında bulundurmak istemiyor\'\' şeklinde cevap verdi.



Görüntü Dökümü

-Karamollaoğlu basın toplantısı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)