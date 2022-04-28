Karamollaoğlu, Babacan'ın 'Seçime kendimiz gireceğiz' çıkışını değerlendirdi: 6 parti arasında ittifak var, buna itiraz eden de olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "DEVA Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi logosuyla girme kararını almıştır'' açıklamasını değerlendirerek "Her parti elbette kendi amblemiyle seçime girmeyi arzu eder, bundan daha tabii bir şey olmaz. Altılı masa kesin olarak cumhurbaşkanı adayını seçim kararı alındıktan sonra açıklayacaktır. Önceden açıklayacaktır. 6 parti arasında ittifak var, buna itiraz eden de olmadı" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Gezi Davası’nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve yedi sanığa 18 yıl hapis cezası kararına tepki gösteren Karamollaoğlu, ''Gezi Davası'nı takip etmedim. Ancak verilen karar adalete olan güvenimi sarstı" dedi.

"Hükümet artık güven telkin etmiyor"

Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, iş insanlarıyla bir araya geldiği İstanbul Sanayi Odası toplantısındaki "Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz" açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Nebati'nin güven telkin etmediğini belirten Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Bakan kusura bakmasın ama gittiği hiçbir yerde beklediği karşılığı alamıyor. Yurt dışında da, para bulmak için gittiği yerlerde de Türkiye'de de güven telkin etmiyor. Artık kim konuşursa konuşsun bir hükmü yok. Bakanların bir yetkisi yok. Kendilerine yetki verilmemiş bundan dolayı sürekli olarak sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunarak kendilerini ön plana çıkartıyorlar. Biz bunu makul göremeyiz. Hükümet artık güven telkin etmiyor. Bu söylenen rakamlara kimse güvenmiyor. Ne manaya geldiğini de kimse bilmiyor. Türkiye'de eğer bir yapılacaksa çok açık ve net, bu kadar para varsa nereye gidecek bu kadar para, ne maksatla kullanılacak?"

Türkiye'deki en önemli sorunun israf ve yolsuzluk olduğuna vurgu yapan Karamoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

''Türkiye'nin bir numaralı meselesi israf ve yolsuzluk"