Karamollaoğlu: 24 Haziran'da iki şey kazandık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, cumhurbaşkanı adayı da olduğu 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'kutuplaşmanın' son bulması için büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Karamollağlu, seçim sürecinde 'iki şey' kazandıklarını belirteterek bunları "Az da olsa, oylarımız ikiye katlandı. Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık" diye sıraladı.

24 Haziran seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, seçim dönemine baskılarla gittiklerini, OHAL şartlarında seçim yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Hükümete seslenen Karamollaoğlu, "OHAL mutlaka hemen kaldırılmalı. Hukukun üstünlüğü kesin olarak tesis edilmeli. Çılgın projelerden vazgeçilmeli, akıllı projelere yönelinmelidir" dedi.

"Beni en çok üzen çarpıtmalar oldu. Efendim Saadet Partisi'nin aldığı oylar CHP'ye yaramış. Bu tamamen çekememezlikten gelen bir yaklaşım" diyen Karamollaoğlu, "Az da olsa oylarımızı ikiye katlandı. Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık. Doğru söylediğimize inanan çok büyük bir kitle doğdu. İktidar partisinde de inşallah bir karşılık bulur" diye konuştu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Karamollaoğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

NASIL YORUMLAMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞACAĞIZ: Temenni ediyorum ki ülkemiz kısa bir zamanda normalleşir. Seçim dönemi heyecanlı geçti. Her taraf bayraklarla donatıldı. İstesek de istemesek de bir miktar kutuplaşma meydana geldi. Umut ediyorum ki bu kutuplaşma biraz daha aşağı iner. Bizim seçimler esnasında söylediğimiz kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğuydu. Bu bazıları tarafından benimsendi bazıları tarafından benimsenmedi. Bir kişiyi bir partiyi değil 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz. Saadet olarak beklediğimi neticeyi görmedik ama milletin iradesine saygılıyız. Bunu yetkili kurumlarımızda değerlendirmeye başladık. Bu neticenin ne manaya geldiği ve bizim nasıl yorumlamamız gerektiğini konuşacağız. Bütün bölgelerde daha detaylı olarak konuları irdeleyeceğiz. Arkadaşlarımız birkaç gün içinde bütün illere giderek bir fotoğraf çekmeye başlayacaklar. Milletimizin bir bütün olarak kucaklaşması için üzerimize düşen görevin neler olduğunu belirtmeye çalışacağız.

KISIR ÇEKİŞMELERE GİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERDİK: Milli Görüş mensupları ve partimiz büyük çaba içerisine girdiler. Ben bütün teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Bu çaba önemli bir şey. Her ne kadar biz seçimlerde beklediğimiz neticeyi almasak da bir hareket olduğunu gördük bu çok önemli bir hadise. Herkesin odaklandığı kesim Saadet Partisi oldu. Kısır çekişmelere hiç girmemeye özen gösterdik. İnsan meselelerini enine boyuna tartışma imkanı bulduk. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Bu ortamı kısaca da değerlendirmekte fayda olacağı düşüncesindeyim. Hiçbir seçimin OHAL ortamında yapılmaması gerekirdi. Ama biz seçimi OHAL’de gerçekleştirdik.

KUTUPLAŞTIRMA ÇABALARI SİYASİ BİR ÜSLUP OLARAK VURGULANDI: Çabalarımıza rağmen kutuplaştırma çabaları bir siyasi üslup olarak vurgulandı. İktidar maşallah bütün gücünü ortaya koydu. Nereye gidersek iktidarın gücünü gördük. Astığımız bayraklar bile indirildi taraftarlarımız saldırılar oldu. Bu da herhalde tarihe geçecek hadiselerdir. Aslında tabii bu bayrakların asılması bir hak. Ama her ne hikmetse bunları indirmekte devlet görevlileri tarafından bir hak olarak görüldü. Bundan dolayı da hükümete teşekkür ederiz. Medyaya da teşekkür ederim. Bir kısım medya her ne hikmetse söylediklerimizi tepetaklak göstermeye çalıştı. Her şeye rağmen az da olsa fikirlerimizi kamuoyuna yansıtan medyaya teşekkür ederim. Taraflı veya tarafsız medya önemli. Özellikle sosyal medyada gayret gösteren genç kardeşlerime teşekkür ederim.

ÇARPITMALAR OLDU: Biz bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve cesaretle söylemlerimizde ısrarlı olacağız. İttifaklarla ilgili sert eleştiriler de çarpıtmalar da oldu. Beni en çok üzen çarpıtmalar oldu. Efendim Saadet Partisi’nin aldığı oylar CHP’ye yaramış. Bu tamamen çekememezlikten gelen bir yaklaşım. İttifaklar belli sebeplerden dolayı oldu. Söylemlerimiz çarpıtıldı. Bizim ne iktidar partisine ne bir yere zarar verecek bir halimiz var. Hedefte Saadet Partisi var. Bir saldırı ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. İnsanımıza dokunduk, dertlerine, akıllarına düşüncelerine dokunduk. Bizi dinlemeyenlerin ‘vay canına bunlar ne söylüyor?’ demelerini sağladık. SAADET sussa mesele kalmayacak zannediyorlar bunu bastırmanın çabası ile üzerimize geliyorlar. Onlar zannediyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak.

ÇILGIN PROJELERDEN VAZGEÇİLMELİ: OHAL mutlaka hemen kaldırılmalı. Hukukun üstünlüğü kesin olarak tesis edilmeli. Çılgın projelerden vazgeçilmeli akıllı projelere yönelmelidir. Ehliyet ve liyakat esas alınmalı. Dış politikamıza ciddi eleştirilerimiz var. Uluslararası ilişkilerde çatışma değil müzakere esas alınmalı. İçeride ne kadar birlik olursak dışarıya karşı da o kadar güçlü oluruz. Bu prensip olarak benimsenmeli. En hızlı bir şekilde milli birlik ve beraberlik başlatılmalı. Saadet Partisi olarak bundan sonra da hayırlı hizmetleri destekleyecek. Ancak yanlışları dile getirmekten imtina etmeyeceğiz.

İKİ ŞEYİ KAZANDIK: Az da olsa oylarımızı ikiye katlandı. Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık. Doğru söylediğimize inanan çok büyük bir kitle doğdu. İktidar partisinde de inşallah bir karşılık bulur.