Karamollaoğlu: 21. yüzyılda Sovyetler Birliği'ni yeniden diriltme çabaları dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin olarak, "Rusya’nın bağımsız bir devlet olan Ukrayna’yı işgal girişimini kınıyor ve Rusya’yı bir an önce uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum. 21. yüzyılda Sovyetler Birliği'ni yeniden diriltme çabaları dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir." değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu girişim kesinlikle kabul edilemez! Bölgemizin ve dünyanın her zamankinden daha fazla barış ve huzura ihtiyacı vardır Tüm taraflara sağduyu ve itidalle dünya barışını korumaya yönelik olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.