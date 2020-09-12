Karamollaoğlu: 12 Eylül ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çaldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül askeri darbesinin ülkenin geleceğini, gençlerin hayatını çaldığını belirterek, "Darbe demek hukuksuzluk, vesayet ve insan hakları ihlali demektir. Yapılan ve yapılmaya çalışılan her darbe ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır" ifadelerini kullandı.

Karamolloğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı. Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Darbe demek hukuksuzluk, vesayet ve insan hakları ihlali demektir. Yapılan ve yapılmaya çalışılan her darbe ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır. 12 Eylül Askeri Darbesi de aynı şekilde ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. Geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini korumaktadır. Bu sebeple bizlere düşen Türkiye'de darbelere bir daha zemin oluşturmayacak bir hukuk düzenini hâkim kılmak, millet iradesini tam manası ile tesis etmektir.

Elbette, iktidarı ve muhalefetiyle, demokrasi kurallarının ve kurumlarının fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirmelerini sağlamak da olmazsa olmaz bir husustur. Ümit ediyorum ki ülkemizde, hiç kimse ve hiçbir kurum bir daha darbe yapmayı aklından bile geçirmesin. Bu düşüncelerle, Cenab-ı Allah’tan, bir daha bu millete 27 Mayıs’ları, 12 Mart’ları, 12 Eylül’leri, 28 Şubat’ları, 15 Temmuz’ları yaşatmamasını niyaz ediyorum."