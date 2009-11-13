Karamehmet'i Turkcell'de saf dışı bırakma planı

Turkcell'i sahip olduğu
yüzde 13,5 hisseyle yöneten Mehmet Emin Karamehmet, Turkcell'de
hakimiyeti kaybetme riskiyle karşı karşıya. TeliaSonera ile Altimo'nun,
Turkcell ve Megafon'daki hisselerini birleştirme kararı alması, GSM
devindeki ortaklık dengelerini tamamen değiştirecek.
GSM devi Turkcell'i kurduğu
karmaşık ortaklık yapısı sayesinde yöneten Çukurova Grubu, Turkcell'de
yepyeni bir süreçle karşı karşıya. Strateji savaşına sahne olan
Turkcell'de dün yaşanan bir gelişme oyunda kartların yeniden
dağıtılmasına neden olacak. Mehmet Emin Karamehmet'in Turkcell'deki
kontrolü TeliaSonera'ya kaptırmamak için bulduğu ve hisselerini
devrettiği Rus yatırımcı Altimo, TeliaSonera ile hisselerini
birleştirme kararı aldı. Altimo ve TeliaSonera bir başka anlaşmazlık
konusu olan Rus Megafon'u da kapsayacak bir ortaklığa gittiklerini
açıkladı. Buna göre her iki grup da Megafon ve Turkcell'de kontrol
ettikleri hisseleri Amerika'da kurulacak olan yeni bir şirkete
devredecek. Bu şirket Turkcell'de kontrolü eline alacak ve New York
Borsası'na kote olacak.
Çoğunluk yönetimine geçiş
Bu durum Turkcell'deki karmaşık
ortalık yapılarını biraz daha sadeleştirecek. Dün açıklanan anlaşmaya
kadar GSM devi Turkcell'in yüzde 13,5'ini Çukurova Grubu, yüzde
13,2'sini Alfa Grubu (yüzde 4,99 doğrudan pay ve yüzde 8,18'i dolaylı
paylar), yüzde 37,09'unu TeliaSonera doğrudan ve dolaylı paylar
sayesinde elinde bulunduruyordu. Eğer dün açıklanan anlaşma yürürlüğe
girerse Altimo'nun yüzde 13,2, TeliaSonera'nın ise yüzde 37,09'luk
Turkcell İletişim payı Amerika'da kurulacak olan dev GSM holdinginde
birleşecek. Böylece kurulacak yeni holdingin Turkcell İletişim'deki
doğrudan ve dolaylı hisse payları toplamda yüzde 50,3'e ulaşacak. Yeni
holding, Turkcell'de yüzde 50'den fazla paya ulaşacağı için
Karamehmet'in yüzde 13,5 payla Turkcell'i kontrol ettiği dönemi sona
erdirecek bir sürece girilecek.
Yeni bloğun gücü % 71
Bugüne kadar Karamehmet'e azınlık
hisselerle Turkcell gibi bir devi yönetme imkanı veren zincir en alttan
itibaren kopmaya başlayacak. Turkcell'in yüzde 51'ini kontrol eden
Turkcell Holding'te yüzde 52,91 paya sahip olan Cukurova Telecom
Holdings bu kopuşun merkezi olacak. Cukurova Telecom Holding'in düne
kadar yüzde 51'i Çukurova Holding, yüzde 49'u ise sadece Rus Alfa
(Altimo) tarafından kontrol ediliyordu. Fakat yeni anlaşmayla birlikte
artık Cukurova Telecom Holding'te Karamehmet'in ortağı sadece Alfa
Grubu değil, Alfa-TeliSonera ortaklığı olacak. Bu değişiklik Çukurova
ve diğer ortaklarının Cukurova Holding'teki hissedarlık paylarını belki
değiştirmeyecek. Fakat Turkcell Holding'te yönetim kurulunun sandalye
yapısı tamamen değişmiş olacak. Turkcell Holding'te Karamehmet
çoğunluğu, Alfa Grubu'nun sahip olduğu iki sandalye ve kendisine ait
olan iki sandalye ile sağlıyordu. Dolayısıyla alınacak kararlarda
birlikte hareket eden Alfa ve Çukurova grupları toplamda 4 sandalye
sayısıyla 3 sandalyeye sahip TeliaSonera'nın etkisini bloke
edebiliyordu. TeliaSonera'nın Alfa ile birlikte hareket etme kararından
sonra artık Karamehmet'in yanında olan iki sandalye, TeliaSonera'nın
yanına geçecek. Böylece Turkcell Holding'te bu iki grubun sandalye
sayısı toplamda 5'e ulaşırken Çukurova Grubu'nun sandalye sayısı 2'de
kalacak. Ki bu da kararlarda TeliaSonera-Alfa ortaklığının yüzde 71'lik
bir söz hakkına sahip olacağı anlamına geliyor.
Zaten Turkcell'le ilgili kararların
büyük ölçüde verildiği yer Turkcell Holding olduğu için karar
mekanizmasındaki değişikliği bu resim net şekilde gösteriyor. Fakat
Turkcell İletişim'deki yönetim kurulu sandalye dağılımı da Turkcell
Holding'tekine paralel şekilde değişmiş olacak. Turkcell İletişim'in
yönetim kurulunda Rus Alfa Grubu'nu 2 kişi (Alexey Khudyakov, Oleg
Malis), Çukurova Grubu'nu 2 kişi (Mehmet Emin Karamehmet, Mehmet Bülent
Ergin) ve TeliaSonera Grubu'nu 3 kişi (Tero Erkki Kivisaari, Colin J.
Williams, Aimo Eloholma) temsil ediyor. Ruslar'ın Turkcell Holding'te
olduğu gibi Çukurova Grubu'nun yanından kalkıp TeliaSonera'nın yanına
oturmasıyla birlikte yeni hissedar bloğu (TeliaSonera-Alfa) 5 sandalye
ve kararlarda yüzde 71 paya sahip olurken, Çukurova Grubu 2 sandalyede
ve kararlarda yüzde 29 payda kalacak.
Alfa'nın seçeneği yok
Burada kilit durumda olan grup
olarak Alfa Grubu yani Altimo görünüyor. Fakat dün Rusya'da yapılan
basın açıklamasından sonra iki gruptan ortak gönderilen uyarı
açıklamasında dikkat çekilen davalar, aslında Alfa'nın çok da fazla
seçeneği olmadığını gösteriyor. Bunun sebebi ise TeliaSonera'nın
Cenevre'de Uluslararası Tahkim'de Çukurova'ya karşı açtığı ve kazandığı
dava. TeliaSonera, Cenevre'de açtığı davada, Çukurova Grubu tarafından
daha önce kendisine satılan fakat hisse devri gerçekleşmeden aynı
hisselerin Alfa Grubu'na devredilen yüzde 13,8 oranındaki hisse
senedinin kendisine iade edilmesi talebiyle dava açmıştı. Uluslararası
Tahkim Turkcell'de dolaylı kontrol sağlayan bu hisselerin
TeliaSonera'ya iade edilmesine karar vermişti. Eğer bu karar
uygulanırsa zaten Alfa'nın elinde bulunan hisse senetlerinin
TeliaSonera'ya geçmesi gibi bir risk bulunuyor. Bu da Alfa Grubu'nu bir
tercih yapmak zorunda bırakıyordu. Alfa, ya Tahkim'in verdiği karara
uyarak hisse senetlerini TeliaSonera'ya devredecekti. Ya da zaten iki
grubun ortaklık yaptığı ve ihtilaflı olduğu Rus GSM devi Megafon'daki
sorunu da çözecek bir seçeneği tercih edip TeliaSonera ile iki ülkede
de güçlerini birleştirerek yeni bir GSM holdinginin ortağı olacaktı.
Dün alınan karar Alfa'nın ikinci seçeneği işaretlediğini gösterdi.
Çukurova davalarda sıkıştı
Çukurova Grubu ise her iki
ortağıyla da ayrı ayrı ihtilaf yaşıyor. TeliaSonera'nın lehine gelen
Tahkim kararının dışında Çukurova Grubu'nun Alfa Grubu ile de bir
ihtilafı var. Alfa Grubu, Çukurova Grubu'na verdiği borç sonrasında
rehin olarak tuttuğu Turkcell paylarını, Çukurova Grubu'nun borçlarını
zamanında ödememesini gerekçe göstererek mülkiyetine geçirmek istiyor.
Bununla ilgili olarak Alfa'nın Virgin Adaları'nda açtığı dava ise
sürüyor. Yani bir yandan bu hisseleri Alfa'ya kaptırmamak için uğraşan
Çukurova Grubu diğer yandan Tahkim'in verdiği aynı hisselerin
TeliaSonera'ya devredilmesi yönündeki kararı arasında sıkışıp kalmış
durumda.
Çukurova Grubu, Referans Gazetesi'nin konuyla ilgili sorularına yorum yapmayacağı yanıtını verdi.TeliaSonera ve Alfa Grubu
tarafından yapılan açıklamalarda bundan sonra yaşanacak süreç ile
ilgili de önemli ipuçları veriliyor. Yapılan açıklamada, Alfa Grubu'nun
Turkcell'de Çukurova Grubu'na ait dolaylı hisseleri satın almak için
teklif verebileceği TeliaSonera'nın bunu destekleyeceği, aynı şekilde
Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olduğu Fintur Holdings'te ise
TeliaSonera'nın tüm hisselere talip olabileceği ve buna da Alfa
Grubu'nun rıza göstereceği ifadeleri yer aldı. Bu da önümüzdeki
günlerde Alfa Grubu'nun Çukurova Grubu'na elindeki hisseleri satması
için bir teklif götürebileceği yönündeki sinyalleri güçlendirdi.
Ortaklığın diğer önemli ayrıntıları
- MegaFon'un
üçüncü büyük hissedarı olan AF Telecom da ortaklığa davet edildi. AF
Telecom daveti kabul ederse TeliaSonera ve Rus yatırımcıların yeni
şirket üzerinde söz hakkı ve hisse payı eşitlenecek.
- Hiçbir büyük hissedar kurulacak şirket üzerinde diğer büyük hissedarın rızası dışında kontrol hakkına sahip olamayacak.
- Yönetim kurulunda bağımsız üyeler olacak. Genel müdür de bu üyelerden biri olacak.