Karamehmet'e Pamukbank şoku!

T24- Maliye, Mehmet Emin Karamehmet'e 2002'de el konulan Pamukbank yüzünden 1 milyar lirayı bulan vergi cezası kesti. Karamehmet'in bu nedenle Başkent Gaz'ın 1.2 milyar dolarını ödeyemediği anlaşıldı.

Neşe Karanfil'in Radikal gazetesinde yayımlanan (13 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Mehmet Emin Karamehmet’in Başkent Doğalgaz için ödemesi gereken 1.2 milyar doları neden bulamadığı ortaya çıktı. Karamehmet’in hesaplarının bloke edilmesinin iddia edildiği gibi Digitürk’ten değil, Pamukbank’tan kaynaklandığı anlaşıldı. Habertürk geçen hafta Digitürk’e vergi cezası geldiğini yazmış ancak Digitürk yönetimi bunun doğru olmadığını açıklamıştı.

Radikal’e açıklama yapan Maliye yetkilileri, Başkent Gaz için verilen son ödeme süresinden bir hafta önce Karamehmet’e, 2002’de el konulan Pamukbank dolayısıyla 1 milyar lirayı bulan vergi cezasının tebliğ edildiğini doğruladı. Tebliğin ardından hesapları bloke olan Karamehmet’in af paketinden yararlanmak üzere başvurduğu öğrenildi.



Karamehmet, Başkent Doğalgaz için şubat ayında kredi görüşmelerine başladı. Paranın 750 milyon dolarlık kısmının bankalardan karşılanması için ikisi kamu ikisi özel banka ile yapılan görüşmeler mayısa kadar yolunda gitti. Bir kamu bankasının kredi vermekten vazgeçmesi üzerine Karamehmet, diğer bankalarla görüşmeyi sürdürdü. Ancak Başkent Gaz’ı devralma işleminde ortağı Mehmet Kazancı ile yaşadığı hukuki sorunlarının üzerine bir de Maliye’den gelen tebligat tüm hesapları altüst etti.

2002’de el konuldu

Pamukbank 1982’de mali durumu kötü olduğu için Hazine’ce gözetime alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2002’de bankaya el koydu. Çukurova Grubu karşı dava açtı ve Danıştay’dan iadeye kararı çıkardı. Banka tasfiyeye girdiği için TMSF anlaşma yolunu seçti. Yapılan protokolle Pamukbank fona alındı. Bu protokolle TMSF, Pamukbank ve iştiraklerinin aktifinde bulunan Yapı Kredi hisselerini de devraldı. Böylece Karamehmet iki bankasını birden kaybetmiş oldu.