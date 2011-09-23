Karamehmet'e medyada ortak geliyor

T24

Çukurova Grubu'nun Genel Enerji'deki ortağı ve Genel Energy plc'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepil, Çukurova Grubu'na ait Show TV dışındaki medya kuruluşlarına (Akşam, SKYTurk, Güneş) yüzde 50-50 ortak olmak üzere görüşmeler yürütüyor.Görüşmelere yakın kaynakların Reuters'e verdiği bilgilere göre Sepil, Show TV hariç Çukurova Grubu'na ait bütün medya kuruluşlarına yüzde 50 ortak olacak.Anlaşmanın tutarının henüz netleşmediğini belirten kaynaklar ekiplerin çalışmaya devam ettiğini ve Ekim ayı ortası veya sonuna doğru sürecin tamamlanmasının beklendiğini ifade ettiler.Kaynakların verdiği bilgiye göre yapılacak bu anlaşmayla birlikte medya şirketinin mali durumunun düzeltilmesi planlanıyor.Mehmet Sepil son olarak Çukurova Grubu ile ortak olduğu Genel Energy International şirketini BP'nin eski CEO'su Tony Hayward tarafından kurulan Vallares ile yüzde 50-50 birleştirerek Genel Energy plc'yi kurmuştu.