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Karamehmet'e 11 yıl 8 ay hapis

Mehmet Emin Karamehmet'e Pamukbank'ı zarar uğrattığı gerekçesiyle 'nitelikli zimmet suçundan' hapis cezası verildi.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'e Pamukbank'ı zarar uğrattığı gerekçesiyle 'nitelikli zimmet suçundan' hapis cezası verildi. Pamukbank'tan Dinç Bilgin'in eski bankası Etibank ile Cavit Çağlar'ın eski bankası İnterbank'a kullandırılan karşılıklı kredilerle ilgili olarak yargılanan Bilgin ve Çağlar hakkındaki dava ise 7.5 yıllık zaman aşımı nedeniyle düştü.

4.3 milyar dolarlık servetiyle 2007 yılında Türkiye'nin en zengin işadamı olan Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, bir dönem sahibi olduğu ve devlet tarafından el konulan Pamukbank'ı zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılandığı davada "nitelikli zimmet" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ajans Habertürk'ten Özden Atik'in haberine göre İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2004 yılında TMSF ve BDDK'nın şikayeti üzerine açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Mahkeme, el konulan Pamukbank'tan Çukurova Holding'in şirketlerine kredi kullandırılarak bankanın zarara uğratıldığı gerekçesiyle bankanın eski sahibi Mehmet Emin Karamehmet ve yöneticilerini "nitelikli zimmet"ten suçlu buldu. Bankayı milyonlarca lira zarara uğrattığı öne sürülen Mehmet Emin Karamehmet 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin TL hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zarardan sorumlu tutulan banka yöneticileri Orhan Emirdağ 10 yıl 4 ay 16 gün hapis ile 471 milyon 950 bin TL para cezası, Osman Berkmen de 9 yıl 8 ay 20 gün hapis 471 milyon 950 bin TL para cezası aldı. Her üç sanık için de yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Bilgin ve Çağlar'a zamanaşımı

Pamukbank'tan Dinç Bilgin'in eski bankası Etibank ile Cavit Çağlar'ın eski bankası İnterbank'a kullandırılan karşılıklı kredilerle ilgili olarak yargılanan Bilgin ve Çağlar hakkındaki dava ise 7.5 yıllık zaman aşımı nedeniyle düştü. "Nitelikli dolandırıcılık"la suçlanan her iki işadamının da yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Bilginler'in zimmet davası sürüyor

Dinç Bilgin'in ise zimmet suçundan yargılaması devam ediyor. Dinç Bilgin ve oğlu Önay Bilgin'in "zimmet" suçundan yargılandığı bu davada mütalaa veren savcı, sanıkların zimmet suçunu işlediğini belirterek, 12 yıldan 36 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti. Bu davanan kararın Mart ayında verilmesi bekleniyor. Baba-oğul Bilgin'in bu dava nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor.

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