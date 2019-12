Karamehmet ve Kazancı için son tarih 31 Mayıs!

T24 - Elektrik dağıtım ihalelerinde 6.2 milyar dolarlık paranın yatırılması için gereken süre 31 Mayıs'ta doluyor. Gözler 1.2 milyar doları yatırmadıkları için Başkent Gaz'ı alamayan Karamehmet ve Kazancı'da. Ödeme yapamazlarsa diğer senaryolar devreye girecek.



Başkent Doğalgaz'da 1.2 milyar dolarlık ihale bedelinin ödenmemesi sonrasında elektrik dağıtım ihaleleri ince elenip sık dokunuyor.



Toplam 10.8 milyar dolara özelleştirilen ve ek süre alınmaması halinde 31 Mayıs'a kadar 6.2 milyar dolar peşinat yatırılması gereken elektrik dağıtım bölgelerinde aynı sorunun yaşanmaması için şirketlerin durumlarını bildirmelerine yönelik süre bugün doluyor.



Başkent Doğalgaz'da ödeme yapmadığı için 93.6 dolarlık teminatı yakan Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı'nın bu kez ne yapacağı merak ediliyor.



Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kredi bulamayan iki işadamı İstanbul'un elektriğine toplam 4.8 milyar dolar teklif etmişti.



İki ortağın şirketi MMEKA, Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 2.99 milyar dolar ve İstanbul Anadolu Yakası (AYEDAŞ) ihalesinde de 1.813 milyar dolar ile en iyi teklifleri vermişti.





35 MİLYON DOLAR DA YANABİLİR



Görüşmede MMEKA ödeme için ek süre isterse teminat oranının belirlenmesi gerekecek. Boğaziçi Elektrik için 20, İstanbul Anadolu Yakası için 15 milyon dolarlık teminat yatıran MMEKA, ödemeyi yapmazsa 35 milyon dolar da yanacak. Böylece ikilinin yakacağı toplam teminat 128.6 milyon doları bulacak.



Eğer ek süre verilirse teminatın yükselmesi gündeme gelecek. Özelleştirme İdaresi teminatı bu kez yüksek tutup şirketi karar vermeye zorlayabilir.





'YOKUM' DERSE DEVİR HAKKI KARDEŞE



MMEKA 'ben yokum' derse Boğaziçi Elektrik için 2.751 milyar dolarla en yüksek ikinci teklifi veren Aksa devreye girecek.



MMEKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı ile kardeşi Cemil Kazancı'nın başında bulunduğu Aksa Elektrik açık artırmada son ikiye kalmış, ihaleyi Mehmet Kazancı kazanmıştı.



Aksa'da da sorun çıkarsa bu kez 2.496 milyar dolarla üçüncü en iyi teklifi Park Holding'e (Ciner Holding) devir hakkı tanınacak.





AYEDAŞ'TA İKİNCİYE KALIRSA..



MMEKA'nın kazandığı AYEDAŞ'ta sorun çıkarsa 1.812 milyar dolarla en iyi ikinci teklifi veren Yıldızlar SSS devreye girecek. Ancak bu kez başka bir sorun ortaya çıkacak.



Eti Gümüş, Söğütsen ve Yıldızlar SSS Eskişehir merkezli bir holdinge ait şirketler. Bu şirketler daha önce MMEKA'nın kazandığı Gediz Elektrik'i Rekabet Kurumu'nun kararıyla 1.915 milyar dolarla devralma hakkını kazanmıştı. Aynı grup Toroslar Elektrik ihalesini de 2 milyar 75 milyon dolarlık teklifiyle kazandı. Bu da grubun yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ödemeyle karşı karşıya kalması anlamına gelecek.



Toroslar ve AYEDAŞ peşin ödenecek. Gediz Elektrik ise yüzde 40'ı peşin + 3 eşit taksitle ödenecek.



AYEDAŞ için üçüncü en iyi teklif 1.515 milyar dolar ile Sabancı Grubu'na ait Enerjisa tarafından verilmişti.





BAKAN AÇIKLAYACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ihalelerle ilgili bugün şirketlerin değerlendirmesini aldıktan sonra yarın Ankara Hilton Oteli'nde STEAM tarafından düzenlenecek ''Özelleştirme ve Arz Güvenliği Arenası''nda yola devam edecek ve ek süre talep eden şirketleri tek tek açıklayacak.



Aynı toplantıda Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu'nun dağıtım ve üretim özelleştirmelerindeki bundan sonraki süreç hakkında açıklamalar yapacağı, EPDK Başkanı Hasan Köktaş'ın da sektöre yönelik bazı uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor.





YEDİ BÖLGEDE SÜRE DOLUYOR



Boğaziçi, Dicle, Trakya, Akdeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Toroslar ve Gediz dağıtım bölgeleri için ödeme süresi 31 Mayıs'ta son bulacak.





HANGİ İHALEYİ KİM ALDI?



Dicle Elektrik'in özelleştirme ihalesi 228 milyon dolara Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun oldu.



Gediz Elektrik ihalesini 1 milyar 920 milyon dolarla İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu kazandı. Ancak Rekabet Kurumu en iyi ikinci teklifi veren Eti Gümüş'e devrine karar verdi.



Trakya Elektrik Dağıtım 622 milyon dolarlık teklifle Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin oldu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım ihalesini 2 milyar 990 milyon dolarlık teklifle İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu kazandı.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım ihalesini, 1 milyar 813 milyon dolarla MMEKA kazandı.

Toroslar Elektrik ihalesini 2 milyar 75 milyon dolarlık teklifiyle Yıldızlar SSS Holding kazandı.

Akdeniz Elektrik ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 165 milyon dolarla Park Holding kazandı.