Karamehmet, petrol işinden kârlı çıkacak

T24 - Mehmet Emin Karamehmet'in şirketi Genel Enerji'yle ortağı bu yıl 1.4 milyar dolarlık gelir elde edecek.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Irak’ta petrol ihracatı sorunu çözülüyor. Dün Kuzey Irak’ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile önümüzdeki günlerde el sıkışacak ve Tak Tak ve Tavke bölgesinden petrol ihracatı başlayacak.



Tarafların yaptığı görüşmede, bu bölgede 2010-2014 yıllarında toplam 67 milyar dolar petrol geliri elde edileceği ve bu gelirin 6 milyar dolarının Türk şirketi Genel Enerji ile Norveçli DNO’ya verilmesi öngörüldü. 2015 yılında petrol gelirinin yıllık 27 milyar dolar olacağı öngörülen anlaşmada Genel Enerji ve DNO’ya yıllık 1.5 milyar dolar ödenecek.





Başbakan Nuri el Maliki’nin, Araplarla Kürtler arasında sorunun sona erdirilmesi için 3 Ocak’ta yaptığı çağrıya, yanıt veren Kürt yönetimi, “Petrol ihracatına günde 100 bin varilden az olmamak kaydıyla yeniden başlamak istiyoruz” dedi. Bölgede 1 Haziran 2009’da başlayan petrol ihracatı 4 ay sonra gelirler paylaşım sorunu nedeniyle durmuştu.





Genel Enerji’ye teklif çok





Son açıklamayı değerlendiren yetkililer şunları kaydetti: “Irak dünyanın en değerli petrolünün olduğu bölge. Mehmet Emin Karamehmet’in şirketi Genel Enerji, Irak’ta 6 bölgede petrol arıyor. Bunlardan en büyükleri Tak Tak ve Tavke. Günlük değeri 8 milyon dolarlık bir petrole ulaşılıyor. Geçen yıl Genel Enerji’nin Heritage Oil ile birleşmesi söz konusuydu. 6 ay müzakereler sürdü. Genel Enerji, bu birleşme olsaydı 6.5 milyar dolarlık bir şirket olacaktı. Bölgedeki belirsizlik yüzünden olmadı. Herkesin gözü Kuzey Irak’ta. Genel Enerji elindeki ruhsatlardan dolayı buradaki gözde şirketlerden biri. Önümüzdeki günlerde büyük bir enerji şirketiyle birleşebilir. Teklifler alıyor.” Genel Enerji yetkilileri de, mevcut sonuçtan memnun olduklarını ve süreci takip ettiklerini söyledi.





10 yıl içinde Suudi Arabistan’ı geçecek





Irak’ın toplam tahmini petrol kapasitesi 115 milyar varil olarak hesaplanıyor ve bu hesapla Suudi Arabistan’dan sonra ikinci konumda bulunuyor. Irak’ta 10 yıl içinde üretimin Suudi Arabistan’ı geçeceği tahmin ediliyor.





Tak Tak bölgesinde günlük 100 bin varil petrol üretiliyor. Bu yıl 250 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de yüzlerce bölgede günlük üretim toplam 41 bin varil.

Genel Enerji yurtdışında bu büyüklükte bir petrol rezervi arayan ve üreten ilk Türk özel sektör şirketi. Çukurova Holding’in iştiraklerinden biri olan Genel Enerji, Kuzey Irak’taki Tak Tak sahasında, üretim paylaşım anlaşması çerçevesinde, hidrokarbon lisans haklarını elinde bulunduruyor.





Gazını Nabucco’ya verecek





Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz satmayı hedefleyen Irak, enerji alanında AB ile stratejik ortaklık için mutabakat zaptı imzaladı. AB Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Andris Piebalgs, Bağdat’taki imza töreninde yaptığı açıklamada, Avrupa’nın enerji arzı güvenliğinde Irak’ın hayati rol oynadığını vurgulayarak Avrupa’ya önemli miktarda petrol ihraç eden ülkenin, Nabucco boru hattı projesi ve Türkiye-Yunanistan bağlantısından oluşan Güney Koridoru sayesinde için doğalgazda kilit bir arz ülkesi haline gelebileceğini belirtti.





AB ve Irak arasındaki enerjide stratejik ortaklık mutabakatı zaptı, Irak’ın doğalgaz sahalarının geliştirilmesini, Irak’ın boru hatlarının güvenliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasını, Irak gazının Avrupa’ya ulaştırılması için rota belirlenmesini içeriyor.