Karamehmet, K. Irak'ta rafineri kuruyor

T24 - Kuzey Irak’ta petrol arayan Genel Enerji, bu yıl içinde Tak Tak yakınında Koya kentinde 60 bin varil kapasiteli bir rafineri kuruyor. Karamehmet’in şirketi rafinerinin 510 milyon dolarlık bedeli için kredi arıyor.





Çukurova Grubu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet’in sahip olduğu Genel Enerji’nin Kuzey Irak Tak Tak bölgesinin yakınındaki Koya şehrine rafineri kurmayı planladığı öğrenildi. Kuzey Irak Kürt Yönetimi’yle yaptığı anlaşma sonucu Tak Tak bölgesinde petrol aramanın yanı sıra rafineri kurma yetkisine de sahip olan Genel Enerji’nin rafineri yatırımı için ‘Kürdistan’daki petrol fırsatları’ (Midstream opportunity in Kurdistan) başlıklı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.



Milliyet’in ele geçirdiği raporda söz konusu rafinerinin üç aşamada inşa edilmesinin ve toplam 510 milyon dolara mal olmasının planlandığı, Kuzey Irak’ın petrol talebini karşılayabilmek ve petrol ihraç edebilmek için Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin yatırımları desteklediği belirtiliyor.



Raporda bulunan mülkiyet ve strateji bölümünde Genel Enerji’nin iştiraki olan Taq Taq Petroleum Refining Company (TTPRC), Tak Tak bölgesinin yakınındaki Koya kentinde günlük 60 bin varil kapasiteli rafineriyi inşa edeceği, bu tesisin, kapasite ve teknoloji açısından bölgedeki diğer rafinerilerin önüne geçtiği kaydediliyor.





Finansman arıyor



Raporda, iki aşamada 2011 yılına kadar günlük 40 bin varil kapasiteli, 2013 yılına kadar 60 bin varil kapasitesi üretim gerçekleştirilecek rafineri inşa edileceği, üçüncü fazın yatırım maliyetinin karşılanmasında, ilk iki fazın inşa edilmesi sonrası elde edilen nakit akışından yararlanılacağı belirtilerek şu ayrıntılara yer veriliyor:



“2009 yılında anlaşmalar imzalandı. Faz 1 ve Faz 2’nin inşaatı 2010 yılında başlayacak. 2011’in dördüncü çeyreğinde Faz 1 üretime geçecek ve Faz 3 inşaatı başlayacak. 2013 ikinci çeyreğinde ise 3 Faz tam kapasite çalışacak. Ham petrol Kuzey Irak Kürt Yönetimi tarafından tedarik edilecek ve rafineriden çıkan ürün Irak devleti tarafından pazarlanacak.”



Genel Enerji’nin bu raporu çeşitli finans kuruluşlarına sunarak yatırımına finansman aradığı öğrenildi.





1 milyon varil kapasiteli terminal



Genel Enerji’nin bir şirketi olan Taq Taq Operating Company (TTOPCO) Kuzey Irak’taki Koya kentinde, Tak Tak bölgesine yakın bir mevkide pompa ve ölçmeli.



1 milyon günlük varil kapasiteli terminali inşaa ediyor. Terminal yatırımı, Kerkük-Ceyhan boru hattına boru transferini ve TIR yüküyle petrol ihracatını amaçlıyor.



TIR yükleme istasyonu günlük 30 bin varil kapasitesine sahip olacak.

TTOPCO, Koya’dan Kerkük’e uzanan 64 kilometre uzunluğunda 24 inçlik bir boru hattı inşa ediyor. Bu hat ihracat amacıyla Kerkük-Ceyhan boru hattına bağlanacak.



