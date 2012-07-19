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Ekonomi

'Gitmek isterim ama yurt dışına çıkamıyorum'

Karamehmet, Gabon'da gaz ve petrolle ve arama faaliyetleri ile ilgilendiklerini bildirdi.

19 Temmuz 2012 23:41

Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, “Afrika'nın tümünde petrol ve doğalgaz arama ve enerji yatırımları ile yakından ilgilendiklerini ancak mahkeme kararı nedeni ile yurt dışına çıkamadığını söyledi.

Karamehmet, katıldığı Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu  (TUSKON) Türkiye-Gabon İş Forumu'nda soruları yanıtladı.
 
Afrika'nın tümünde petrol ve doğalgaz arama ve enerji yatırımları ile  yakından ilgilendiklerini belirten Karamehmet, “Fildişi Sahili ve Fas'taki  (proje) yeni açıklandı. Gabon'la ve Mozambik'le de ilgiliyiz. Bütün Afrika ile  ilgileniyoruz. Sudan'da politik konular var. Onunla da ilgiliyiz. Fırsatlara  bakıyoruz” dedi.
 
Karamehmet, Gabon'da gaz ve petrolle ve arama faaliyetleri ile  ilgilendiklerini bildirdi.
 
Gabon'a en kısa zamanda ziyarette bulunmak istediğini belirten  Karamehmet, “Gabon'a gitmek isterim fakat şu anda ben yurt dışına çıkamıyorum  mahkemeden dolayı... Orada çok fırsatlar var. Başka işler de var oralarda. Sadece  petrol değil, jenaratör, elektrik üretimi, otobüs, kamyon, askeri araçlar, inşaat  makineleri hep ilgi alanımızda” dedi.
 
Başka ülkelerde de enerji projelerinin bütün hızıyla devam ettiğini  belirten Karamehmet, Afrika'nın enerji projeleri açısından fırsatlarda dolu  olduğunu söyledi. Karamehmet, “Irak'ta enerji projelerinde ortak olduğumuz bir  şirket var. Fas ve Fildişi'nde bir şirket satın aldılar, ondan dolayı oradayız.  Genel Enerji olarak Kolombiya'da Türkiye Petrollerı ile ortak bir şirketimiz var.  Biz orada küçük ortağız. Türkiye Petrolleri yüzde 51 ortaklığa sahip. Biz yüzde  40 ortağız. Yüzde 9 da Kolombiyalı bir şirkete ait. Afrika'da Gabon'dan başka  (enerji projeleri) ile ilgilendiğimiz Mozambik, Uganda ve Sudan var” dedi.
 

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