Karamehmet'in 7 yıllık hapis cezası zaman aşımına takılabilir

Çukurova Holding, Turkcell, Genel Enerji gibi dev şirketlerdeki ortaklıklarıyla Türkiye’nin en zenginleri listesinde yıllardır başa oynayan Mehmet Emin Karamehmet’e önceki akşam verilen 7 yıl 1 aylık hapis cezası, iş dünyasının gündemine bomba gibi düştü. 2001 krizinin ardından Yapı Kredi Bankası ve Pamukbank’taki hakimiyetini kaybeden, Maliye Bakanlığı ve TMSF’ye rekor borçlar ödeyen, Türkiye’nin en büyük GSM şirketi Turkcell’de İskandinav Sonera ve Rus Altimo ile uluslararası hukuk savaşına giren, ancak her seferinde bir kurtuluş yolu bulup işdünyasındaki varlığını sürdüren Karamehmet’in, bu kez yolun sonuna gelip gelmediği tartışma konusu oldu. Tartışmaya katılanların bir kısmı, “Bu kez bitti” derken, sürece yakın kaynaklar farklı düşünüyor. Hatta Mehmet Emin Karamehmet’in hapse girmeyeceğini de belirtiyorlar...

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Pamukbank’tan kullandırılan bazı krediler nedeniyle aralarında bankanın eski sahibi Çukurova Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet ile Medya Holding’in eski patronu Dinç Bilgin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki kararını önceki akşam verdi.

Mahkeme, Karamehmet’in krediler kanalıyla bankanın toplam 460 milyon TL’sini kendisi ve şirketlerine menfaat sağlamak amacıyla zimmetine geçirdiği kararına vardı.

Karamehmet, “adiyen zimmet” suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün hapisle cezalandırıldı. Aynı davada yargılanan bankanın eski genel müdürü Orhan Emirdağ “zimmet” suçundan 6 yıl 5 ay 23 gün, yönetim kurulu üyesi Osman Berkmen 5 yıl 10 ay ve diğer bir yönetim kurulu üyesi İsmail Sezer Bilgili de 5 yıl 2 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Taraf gazetesinin haberine göre, mahkeme ayrıca söz konusu dönemde Etibank’ın sahibi olan Dinç Bilgin’in, Pamukbank’a ait 16 milyon 236 bin 950 TL’yi, önce Pamukbank’tan kredi gibi kendisine ait grup şirketlerine aldığını, sonra da kendi bankası olan Etibank aracılığıyla sanık Karamehmet’e verdiğine hükmetti. Böylece, Mehmet Emin Karamehmet ve Dinç Bilgin’in “back to back” kredi suçuna karıştığına karar verildi. Bu suçtan dolayı Bilgin 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme Bilgin’e verdiği cezayı, banka zararının soruşturmadan önce ödenmiş olması ve sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 1 yıl 11 ay 10 güne indirdi. Mahkemenin kararının ardından, Türkiye’nin en zengin adamlarından Karamehmet’in hapse girip girmeyeceği tartışma konusu oldu.

Zaman aşımına girer

Sürece yakın kaynaklar, mahkemenin hapis cezası vermesine karşın, tutuklama kararı çıkartmaması, kararın Yargıtay’da temyiz sürecine taşınması ve bu süreçte zaman aşımının devreye girme ihtimalinin artması nedeniyle sanıkların hapse girmesini beklemediklerini söylüyor.

Pamukbank’a 2002’de el konulurken, iddia edilen suçların daha eski tarihlerde işlenmesi ve Yargıtay’daki davaların ortalama 2 yıl ve daha uzun sürmesi nedeniyle davanın zaman aşımına uğraması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor. Bu durumda Karamehmet ve diğer sanıkların hapis cezası çekmesinin uzak ihtimal olduğu belirtiliyor.

Borcunu ödedi ama ‘back to back’ yaktı

Mehmet Emin Karamehmet’e diğer sanıkların hapis cezası almasına yol açan dava dosyası, Pamukbank’tan açılan “back to back” kredileri içeriyor. Yani, anlaşmalı şirketler arasında açılan kredileri kapsıyor. Çukurova Grubu, TMSF ile yaptığı protokol hükümleri uyarınca Pamukbank’tan kaynaklanan tüm borçları ödedi. Keza aynı davada 1 yıl 11 ay hapis cezası alan Dinç Bilgin de öyle. Çukurova, TMSF’ye 2.1 milyar doların üzerinde ödeme gerçekleştirdi. Ancak, zararın karşılanmasına rağmen, banka yöneticileri hakkında açılan davalar devam etti. Böylece önceki akşam açıklanan hapis cezası çıktı.