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Ekonomi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde elektrikli araç üretildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi'nde, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi öğretim görevlileri, elektrikli araç üretti

15 Aralık 2017 14:18

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi\'nde, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi öğretim görevlileri, elektrikli araç üretti. İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometrelik yolda kullanılması hedeflenen elektrikli aracın motorunun 5 kilovat gücünde olduğu belirtilirken, 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalıştığı kaydedildi. 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi araştırma görevlisi Adem Sarılmaz, otomobil kaportalarındaki malzemeleri araştırırken, elektrikli araç projesinin ortaya çıktığını söyledi. Sarılmaz, aynı bölümdeki Yard.Doç.Dr. Faruk Özel\'in başkanlığında oluşturulan projeye Otomotiv Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Hanifi Küçüksarıyıldız\'ın da dahil olduğunu belirtti.  
Aracın şu an 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalıştığını anlatan Adem Sarılmaz, araçta çeşitli iyileştirmeler yapmayı planladıklarını dile getirdi. Sarılmaz, şöyle dedi:
\'\'Aracımızın motorunu satın aldık. Araştırmalarımız, bu gövde ve bu şekille bu taşıtı en az enerji harcayarak, en uzun mesafeyi aldırabilmek yönündedir. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometre yol almayı hedefliyoruz. Daha sonra hızı ve hedef mesafemizi artırmayı planlıyoruz. Aracımızın motoru, 5 kilovat gücünde, 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalışıyor. Gerek işin enerji boyutu olan bataryalarda gerek malzemede gerekse güç aktarma ortamlarında iyileştirmeler yapılarak, hedefimize ulaşmayı planlıyoruz.\"

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